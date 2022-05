Oroscopo domani 20 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 20 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, venerdì 20 maggio, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 20 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Il Cancro si trova in una fase di ripensamento e, forse, accesi conflitti: molto dipende a chi avete al vostro fianco. Non date troppo peso alle parole. Venere e Giove favorevoli sono forieri di belle novità in amore per il Leone: le stelle vi danno una carica e un fascino eccezionali. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, Venere non è più contro la Vergine: cadranno molto esitazioni che vi turbavano e i ricordi non bruceranno più come un tempo. Situazione planetaria galeotta per nuovi incontri.

Oroscopo domani 20 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore

Oroscopo domani, lavoro: Vergine forte e determinata

Se il Cancro ha un’attività indipendente o è a caccia di un nuovo lavoro potrebbe avere qualche titubanza iniziale, potreste anche sentirvi un po’ demotivati. Questo cielo premia i nati sotto il segno del Leone che hanno capacità imprenditoriali editoriali: le stelle sono generose e vi danno il giusto sprint. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, la Vergine si sente più forte e determinata, pronta s pingere nuove idee. Se qualcuno vi attacca cercate di mediare.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Per il Cancro è il momento giusto per iniziare terapie e diete, sempre seguendo le indicazioni di un medico. Il fine settimana porta consiglio. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, Leone deve dare spazio al tempo libero da trascorrere all’aria aperta. Curate la postura del corpo. Alti e bassi per la salute della Vergine, strascico delle passare influenze. Anche le emozioni influiscono sul vostro umore.

Oroscopo domani 19 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA