Oroscopo domani 20 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e…

Oroscopo domani 20 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di domani, venerdì 20 maggio 2022, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 20 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo domani, possibili tensioni in amore per il Capricorno: vi è ripresa la solita tendenza a fare il bastian contrario, ma conviene? Attenzione a non mettere troppo a rischio la vostra relazione. Se all’Acquario piace una persona non è il momento di esitare: i giorni in arrivo e le prossime settimana di maggio sono ideali per frequentare qualcuno. In questo momento i Pesci stanno elaborando il loro passato e cambiando molto cose. Ora potete ricominciare lasciandovi le negatività alle spalle.

Oroscopo domani 20 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e lavoro

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno teso e nervoso

Nella giornata di domani, venerdì 20 maggio, il Capricorno sarà parecchio teso e nervoso. Cercate di mantenere i nervi saldi: si tratta solo di una fase passeggera. Siete anche oberati di lavoro e tutti pretendono da voi sempre il massimo. La giornata di domani sarà importante per l’Acquario se deve parlare di lavoro o deve trovare un accordo. Attenzione alle spese. La professione dei Pesci marcia bene: potete già pensare ai progetti da sviluppare in autunno.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, il Capricorno non è al top: forse sarebbe meglio concedersi una pausa di riflessione o una vacanza. Andrà sicuramente meglio nel corso della prossima settimana. Il fine settimana in arrivo può rappresentare un momento di sfogo per i nati sotto il segno dell’Acquario. I nati sotto i segni dei Pesci sono nervosi e distratti. Attenzione ai problemi legati alla circolazione e cautela nell’alimentazione.

Oroscopo domani 20 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA