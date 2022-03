Oroscopo domani 20 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore, salute e…

Oroscopo domani 20 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torna l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox che, attraverso il settimanale DiPiùTv e l’App Astri vi svela alcuni consigli su come affrontare la giornata di domenica 20 marzo. Cosa riservano, dunque, le stelle per l’oroscopo domani? Quali segni tra, leone, vergine, bilancia e scorpione, godranno di un cielo favorevole per amore, lavoro e salute? Chi, invece, dovrà munirsi di pazienza a causa di un cielo non totalmente favorevole?

Curiosi di scoprire chi vivrà piacevoli emozioni secondo l’oroscopo domani? Andiamo a scoprire tutte le previsioni, segno per segno, per i nati sotto il segno del leone, vergine, bilancia e scorpione.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, i nati sotto il segno del leone, in amore, hanno tutte le carte in regola per trovare l’amore. In questo periodo, però, non avete voglia di impegnarvi e preferite farvi ammirare. I sentimenti, però, nella giornata di oggi sono indubbiamente i protagonisti del vostro oroscopo. Periodo tranquillo in amore per la vergine a cui, tuttavia, manca un po’ di sprint per dare una vera svolta alla propria vita sentimentale.

Qualche piccolo problema in amore per i nati sotto il segno della bilancia, soprattutto per coloro che continuano a pensare al passato. In generale, è un momento di grande confusione. Qualche problema di comunicazione in amore per i nati sotto il segno dello scorpione. Divergenze e difficoltà di comprensione potrebbero creare qualche problema nelle coppie.

Oroscopo domani, lavoro: tanti impegni per il leone, cambiamenti per la bilancia

Tanti impegni e una grande mole di lavoro per il leone la cui vita professionale ha subito diversi cambiamenti secondo l’oroscopo domani. Periodo di successo professionale per i nati sotto il segno della vergine. Per i più giovani, all’orizzonte, ci sono lavori part-time con cui cominciare a tuffarsi nel mondo del lavoro.

Piccoli cambiamenti in arrivo sul lavoro per la bilancia che, tuttavia, deve fare ancora i conti con un po’ di tensione, soprattutto nei rapporti con i colleghi. L’occasione per cercare una soluzione, tuttavia, arriverà entro aprile. I nati sotto il segno dello scorpione devono avere pazienza in questa giornata in vista di un periodo di grandi cambiamenti.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Qualche piccolo squilibrio psico-fisico viene compensato con il cibo secondo le previsioni dell’oroscopo domani per i nati sotto il segno del leone. Attenzione, dunque, a non mangiare troppo. Non mancano ansia e stanchezza in questa domenica di marzo per i nati sotto il segno della vergine a cui serve un po’ di relax totale per ricaricare le energie.

I nati sotto il segno della bilancia, in questa giornata, devono privilegiare il riposo in vista dei prossimi giorni che potrebbero essere particolarmente impegnati sotto tutti i punti di vista. Situazione fisica non ottimale per i nati sotto il segno dello scorpione. Approfittate della giornata di riposo per rilassarsi, bere di più ed eliminare tossine dal vostro organismo.











