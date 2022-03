Oroscopo domani 20 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani 20 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come sarà la domenica per i nati sotto il segno del sagittario, capricorno, acquario e pesci? A svelare l’andamento del cielo è Paolo Fox attraverso l’App Astri e il settimanale DiPiùTv. Quelli dell’astrologo più famoso della televisione italiana sono consigli che potrebbero aiutarvi a capire come comportarvi di fronte ad emozioni ed eventuali problemi che potrebbero sorgere nelle prossime ore.

Il cielo, dunque, per i segni su citati sarà sereno o ci sarà qualche nube all’orizzonte? Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni per l’oroscopo domani, segno per segno, per sagittario, capricorno, acquario e pesci.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, i nati sotto il segno del sagittario potrebbero essere travolti da un’improvvisa passione che potrebbe, con il tempo, trasformarsi in amore vero. I nati del segno alla ricerca di nuove emozioni potrebbero avere nuovi incontri e trasgressioni. Una domenica un po’ pensierosa è quella che attende i nati sotto il segno del capricorno che potrebbero essere alle prese con qualche questione personale da risolvere.

Difficile per l’acquario rinunciare all’amore. Il cuore dei nati del segno, sia quello di chi vive una relazione che quello dei single, è continuamente alla ricerca dell’amore e delle emozioni. Nonostante il lato malinconico che fa parte delle caratteriste del segno, i pesci hanno davanti un periodo promettente dal punto di vista sentimentale. Largo, dunque, alle emozioni intense che potrebbero portare nella vostra vita grandi sorprese.

Oroscopo domani, lavoro: Pesci, le gratificazioni non mancheranno…

I nati sotto il segno del sagittario, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, alla ricerca di nuovi lavori, dovranno aspettare la metà di aprile. Il periodo è comunque ideale per risolvere alcune questioni d’affari. Discussioni e trattative per nuovi contratti animano la situazione professionale del capricorno per il quale è arrivato il momento di cominciare a lavorare alla realizzazione di un progetto che avete in mente da diverso tempo.

Dotati di grande empatia, le persone nate sotto il segno dell’acquario hanno la capacità di farsi capire anche da chi con cui hanno solo rapporti professionali. Non rinunciate a nuovi contatti che, in futuro, potrebbero aiutarvi a trovare la vostra strada lavorativa. I pesci dovranno impegnarsi molto sul lavoro, ma le gratificazioni non mancheranno.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Periodo propizio per il benessere fisico per i nati sotto il segno del sagittario secondo le previsioni dell’oroscopo domani. Per ritrovare un po’ di tono muscolare, cominciate a praticare qualche sport. In linea generale, la forma fisica è buona per il capricorno, ma attenzione a stomaco e denti. Un po’ di attività fisica, inoltre, vi aiuterebbe a ritrovare anche un po’ di serenità generale.

Periodo particolare per l’acquario il cui sistema nervoso sarà messo a dura prova da problemi che potrebbero sorgere sia in amore che sul lavoro. Provate a rilassarvi di più in questa domenica per allontanare ansie e tensioni. Attenzione alla pressione e alla circolazione dei nati sotto il segno dei pesci a cui vengono raccomandati dei controlli periodici.











