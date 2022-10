Oroscopo domani 20 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 20 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come sarà la giornata di domani, giovedì 20 ottobre, per i nati sotto il segno dell‘Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Cosa prevedono le stelle di positivo per i primi quattro segni dell’oroscopo? A svelare l’andamento delle stelle per la prima domenica del nuovo mese è come sempre Paolo Fox attraverso la sua App Astri. Pochi, ma importanti consigli da parte dell’astrologo più famoso della televisione italiana che, anche oggi, vi indica la strada da seguire per trascorrere una domenica serena.

Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni per l’oroscopo domani, segno per segno, per amore, lavoro e salute per tutti coloro che appartengono ai segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

I nati sotto il segno dell’Ariete hanno dovuto superare qualche difficoltà in amore perché il lavoro ha assorbito troppe energie, portandovi a trascurare i sentimenti. Si raccomandano pazienza e autocritica.

Amore, il punto sul Toro

Come procede l’amore per il segno del Toro? Chi aveva una storia stabile ma non legalizzata è arrivato ad ufficializzarla, c’è però anche chi ha abbandonato una relazione in favore della libertà sentimentale.

Amore, il punto sui Gemelli

I Gemelli hanno la Luna in opposizione, in amore ci vuole tanta pazienza. Attenzione alle distrazioni e alle dimenticanze, potrebbero ferire il vostro partner.

Amore, il punto sul Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, l’amore si risveglia per i nati sotto il segno del Cancro. Se ci sono state discussioni aspettate la prossima settimana prima di prendere decisioni o fare scelte drastiche.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete, tanti impegni poco tempo

Sul lavoro i nati sotto il segno dell’Ariete stanno andando avanti, nonostante le difficoltà. Gli impegni sono tanti e il tempo è quello che è, cercate di fare più possibile!

Lavoro, il punto sul Toro

Tra i nati sotto il segno del Toro sono favorito coloro che vogliono aprire un’attività e mettersi in gioco nel settore professionale: attenzione, bisognerà organizzare tutto nei minimi dettagli!

Lavoro, il punto sui Gemelli

Marte, Sole e Mercurio sono infatti favorevoli al segno dei Gemelli e garantiscono successo a breve. Attenzione ad alcune giornate ad alta tensione.

Lavoro, il punto sul Cancro

Tra fine ottobre e inizio novembre i nati sotto il segno del Cancro avranno una bella rivincita! Favorite le nuove iniziative anche se non porteranno risultati immediatamente.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Cosa dicono le stelle per quanto riguarda la salute dell’Ariete? Avete troppa smania di recuperare il tempo perduto: ci vuole più calma perché la frenesia raramente porta buoni consigli.

Salute, il punto sul Toro

I nati sotto il segno del Toro si devono preparare a un 2023 con Giove nel segno: ci sono ancora due mesi a disposizione per sistemare le questioni in sospeso, anche a livello fisico.

Salute, il punto sui Gemelli

In questi giorni i nati sotto il segno dei Gemelli hanno la Luna in opposizione, il che comporta piccoli fastidi che non vi lasceranno tranquilli.

Salute, il punto sul Cancro

Ultimamente i nati sotto il segno del Cancro hanno dovuto fare i conti con tanti problemi, alcuni di essi non sono stati ancora superati.











