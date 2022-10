Oroscopo domani 20 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Le previsioni

Oroscopo domani 20 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Anche per domani, giovedì 20 ottobre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno del Leone che vivono una storia in bilico, potrebbero avere dei problemi: le tensioni sono dietro l’angolo ma dovrete mantenere la calma. La soluzione potrebbe essere un ultimatum.

Amore, il punto sulla Vergine

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i nati sotto il segno della Vergine devono fare attenzione nelle relazioni con Sagittario, Gemelli e Bilancia con i quali le cose non stanno andando benissimo.

Amore, il punto sulla Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia devono ancora fare i conti con Giove in opposizione, se dovete fare verifiche in amore aspettate fino a domenica.

Amore, il punto sullo Scorpione

Come procede l’amore per lo Scorpione? Da inizio novembre nuovi pianeti vi supporteranno e vi aiuteranno a intraprendere nuovi rapporti e anche ricominciare a star bene dopo una separazione.

Oroscopo domani, lavoro: Leone, attenzione alle spese

Sul lavoro la Luna aiuterà i nati sotto il segno del Leone a risolvere un problema. A breve potrete contare anche su Giove e Venere! Fate sempre attenzione alle spese.

Lavoro, il punto sulla Vergine

A fine mese arriveranno giornate migliori per i nati sotto il segno della Vergine. Attenzione a non osare troppo: siete ancora un po’ confusi e rischiate di sbagliare.

Lavoro, il punto sulla Bilancia

Sul lavoro i nati sotto il segno della Bilancia potrebbero avere ancora qualche dubbio. Purtroppo è da qualche mese che siete indecisi su diversi aspetti.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Il segno dello Scorpione può sfruttare l’ultima parte del mese di ottobre per fare proposte, specie chi ha un contratto in scadenza e non ha ancora deciso cosa fare.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno del Leone sono baciati da Venere: sarebbe uno spreco chiudersi in casa in questo momento. Approfittate degli ultimi caldi.

Salute, il punto sulla Vergine

I nati sotto il segno della Vergine stanno finalmente recuperando dalle fatiche dell’ultimo periodo: c’è voglia di emergere ma attenzione a non sfruttare troppo il corpo. Ora è il momento di recuperare serenità mentale e un tono fisico.

Salute, il punto sulla Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia non devono abbattersi: guardate fino a dove siete riusciti ad arrivare praticamente da soli. Una bella iniezione di autostima fa sempre bene!

Salute, il punto sullo Scorpione

Per i nati sotto il segno dello Scorpione è in arrivo un bel cielo dinamico, con il Sole pronto a favorirvi.











