Oroscopo domani 20 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani 20 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 20 ottobre 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come procede l’amore per i nati sotto il segno del Sagittario? La Luna e Venere sono dalla vostra parte, attenzione solo alla giornata di venerdì: qualcosa potrebbe andare storto e dovrete mantenere la calma.

Amore, il punto sul Capricorno

Nell’ultimo periodo i sentimenti del segno del Capricorno sono stati un po’ allo sbando. Da domenica 23 ottobre recuperate piano piano. Non sottovalutate tensioni con il segno della Bilancia e dell’Ariete.

Amore, il punto sull’Acquario

Venere favorevole aiuterà i nati sotto il segno dell’Acquario a credere e mandare avanti un principio di relazione: in amore, però ci vogliono anche intraprendenza e coraggio.

Amore, il punto sui Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci devono affrontare la confusione e parare i colpi che arrivano da più parti, anche in amore. Non temete, il 2023 porterà emozioni importanti.

Oroscopo domani, lavoro: Sagittario aiutato da Giove

Sul lavoro il segno del Sagittario sarà aiutato da Giove per diversi mesi: cercate di capire come muovervi e quali sono le strategie da seguire per avere successo.

Lavoro, il punto sul Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno, che ricoprono ruoli di responsabilità, si trovano a dover fare delle scelte: potreste accontentare qualcuno e deludere qualcun altro. Fare delle scelte vi mette sotto pressione.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Il segno dell’Acquario ha voglia di agire e cercare soluzioni: da domenica la Luna sarà in buona posizione. Fate sempre attenzione ai conti e spese per la casa.

Lavoro, il punto sui Pesci

Da mesi i Pesci si trascinano dietro qualche problema. Presto il vostro impegno sarà finalmente riconosciuto e potrete ottenere qualche vantaggio.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

I nati sotto il segno del Sagittario sono molto stressati: dovete recuperare energie al più presto altrimenti sarà sempre peggio! Fate le cose con clama, è tempo di liberare la mente e sentirsi meglio!

Salute, il punto sul Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno risentono delle opposizioni planetarie. Sia in amore che sul lavoro vi trovare davanti a delle scelte che generano in voi molto stress.

Salute, il punto sull’Acquario

In questo periodo il segno dell’Acquario è particolarmente affascinante: inizia un momento di ripresa a livello fisico e mentale.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i nati sotto il segno dei Pesci stanno vivendo giornate un po’ ombrose. Da domenica il Sole vi sarà favorevole.











