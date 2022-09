Oroscopo domani 20 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 20 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 20 settembre 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Come procede l’amore per i nati sotto il segno della Bilancia? È un buon momento per rinsaldare legami, specie con la stupenda luna che dal 21 aiuta il vostro segno.

Amore, il punto sullo Scorpione

La vita sentimentale dello Scorpione è movimentata dalle belle novità, soprattutto per i single. Le coppie già collaudate, invece, possono superare qualche momento di tensione legato alla fine dello scorso anno.

Amore, il punto sul Sagittario

La situazione astrale del Sagittario potrebbe determinare qualche dubbio riguardo la fedeltà del partner o la prosecuzione di una storia d’amore.

Oroscopo domani, lavoro: contatti importanti per la Bilancia

La Bilancia deve curare le comunicazioni e i contatti. La parte centrale della settimana scorrerà via con facilità, non perdete tempo prezioso!

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Nuovi problemi di carattere lavorativo per lo Scorpione. Questioni legali da seguire con attenzione. Analizzate con cura le nuove proposte che arriveranno in questi giorni.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Per il Sagittario torna, con Giove, una bella dose di competizione che risveglia la capacità di mettersi in gioco per quanto riguarda il lavoro.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani, i nati Bilancia devono rimettersi in forma: dovete cercare di stare bene fisicamente, facendo anche uno sport che scarichi la tensione.

Salute, il punto sullo Scorpione

Le stelle sono decisamente migliori per quanto riguarda la salute dello Scorpione. Prudenza nelle giornate di mercoledì 21 e giovedì 22 settembre.

Salute, il punto sul Sagittario

Da un punto di vista fisico le gambe sono il punto debole dell’organismo del Sagittario: i massaggi sono particolarmente benefici.











