Oroscopo domani 20 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 20 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Per la giornata di domani, martedì 20 settembre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, inizia un periodo di novità per i nati sotto il segno del Cancro che sono in cerca di un amore o di un legame. L’influsso delle stelle si rafforza in settimana.

Amore, il punto sul Leone

In amore per i nati del Leone può arrivare una bella chiamata, tanto più che Giove in aspetto buono aumenta il vostro fascino. Nuovi amori molto promettenti!

Amore, il punto sulla Vergine

Qualche amore di vecchia data può dare segnali di crisi per i nati sotto il segno della Vergine. Venere potrebbe portare sviluppi inimmaginabili per una storia che sembrava languire…

Oroscopo domani, lavoro: Cancro, Giove ancora contrario.

La Luna nel segno del Cancro porta un bel vigore e la capacità di reagire ad alcuni problemi nati di recente. Giove è ancora contrario: problemi con accordi e questioni legali da risolvere

Lavoro, il punto sul Leone

In arrivo tre giorni interessanti per il Leone. Domani e dopodomani potreste fissare un appuntamento che conta, Giove favorevole nel proprio cielo è un elemento di grande forza.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Sole e Venere sono ancora nel segno della Vergine: fino a giovedì c’è una situazione ideale per parlare di lavoro e cercare di risolvere piccoli problemi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Non manca un po’ di nervosismo per il Cancro, le troppe cose da fare provocano un po’ di ansia. Mangiate in modo più leggero. Attenzione alla distrazione.

Salute, il punto sul Leone

I nati sotto il segno del Leone devono seguire un’alimentazione sana in questa stagione, soprattutto se avete accumulato qualche chilo di troppo.

Salute, il punto sulla Vergine

In questo periodo i nati sotto il segno della Vergine devono evitare il sovraffaticamento mentale. A volte vi capita di dormire male per il troppo stress accumulato.











