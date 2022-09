Oroscopo domani 20 settembre: Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni amore, salute e…

Oroscopo domani 20 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Come sarà la giornata di domani, martedì 20 settembre per i dodici segni zodiacali? Chi tra di loro riuscirà ad avere una giornata all’insegna del successo in amore, in salute e sul lavoro e chi invece dovrà aspettare la posizione delle stelle favorevole per intraprendere nuovi percorsi? Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore in amore, lavoro e salute. Ecco le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Dopo un periodo di grande indecisione, ora i sentimenti dell’Ariete tornano protagonisti. Ora potrete vivere le emozioni con meno razionalità e più istinto.

Amore, il punto sul Toro

Venere in buon aspetto permette ai nati sotto il segno del Toro di sanare ferite aperte a livello sentimentale. Dopo una separazione potrebbe già esserci un altro riferimento.

Amore, il punto sui Gemelli

Come procede l’amore per i Gemelli? A volte è un po’ difficile vivere il legame di sempre in maniera serena. Chi vive una storia da tanto tempo rischia di annoiarsi. Dovrete aspettare la fine del mese per vivere emozioni speciali.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete con Mercurio opposto

Mercurio in opposizione, già da diversi giorni, ha provocato tensioni per l’Ariete e forse anche piccoli ritardi nell’attuazione di certi progetti. Mercoledì e giovedì ci sarà un buon recupero

Lavoro, il punto sul Toro

La giornata di domani, martedì 20 settembre, sarà interessante per Il segno del Toro, mentre mercoledì e giovedì ci sarà qualche problema. Meglio evitare le polemiche.

Lavoro, il punto sui Gemelli

Nelle prossime 48 i Gemelli dovranno affrontare questioni riguardanti il denaro. Attenzione perché la Luna tocca il settore delle finanze.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Nella giornata di domani, martedì 20 settembre, per l’Ariete ci sarà un forte affaticamento. Le ultime giornate sono state molto frenetiche e difficili da affrontare.

Salute, il punto sul Toro

Sul piano fisico inizia un periodo di ripresa utile per il Toro che può recuperare un po’ sulla stanchezza accumulata nei mesi passati. Si consigliano serenità e riposo.

Salute, il punto sui Gemelli

I Gemelli devono fare attenzione al tono fisico: non fate le ore piccole. Attenzione alle giornate più caotiche e a non fare troppo e di corsa.











