Oroscopo domani 21 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Amore e lavoro

Cosa vi attende nella giornata di domani, domenica 21 agosto per amore, lavoro e salute? Il famoso astrologo ha divulgato le sue previsioni dell’oroscopo attraverso la sua app Astri. Ecco come sarà la giornata che attende voi amici nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani, amore: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox sarà un fine settimana interessante per i nati sotto il segno del Leone, che possono contare su un cielo senza ombre: il Sole è molto attivo e Venere è disponibile. Avete tanto fascino e volete sperimentare nuove emozioni, farvi osservare. C’è voglia di consensi per misurare il successo personale. Le ultime settimane hanno portato un conforto d’amore, qualche emozione speciale, e ora nella vostra vita c’è qualcosa in più. Siete sicuri di voi stessi e potete anche mostrare qualcosa senza paura: questo è il momento delle rivelazioni.

Amore, il punto sulla Vergine

Giornata interessante per la Vergine. L’oroscopo domani di Paolo Fox regala sensazioni speciali soprattutto dalla prossima settimana. A settembre, poi, Venere sarà nel segno: un amore nato per gioco potrà diventare importante, mentre le coppie stabili possono consolidare il rapporto. Potrebbe arrivare un figlio oppure potrete decidere di sposarvi.

Amore, il punto sulla Bilancia

Per la Bilancia è arrivato il momento di recuperare. All’inizio del mese Venere era contraria e questo vi ha comportato dei problemi. Cercate di non riversare le tensioni sull’amore. Potrete presto ripartire per una stagione di nuove conquiste: sarà faticosa ma porterà successi.

Amore, il punto sullo Scorpione

Possibili piccole tensioni riguardanti la vita di tutti i giorni per lo Scorpione: se ci sono problemi da risolvere in famiglia è consigliata la massima pacatezza. In questo momento, in realtà, bisognerebbe ritrovare la forza dei sentimenti, ma Venere è contraria e parla di dispute. Qualcuno non ve la racconta giusta.

Oroscopo domani, lavoro: le previsioni per Leone, Venere, Bilancia e Scorpione

Sul lavoro sarà una giornata interessante per il Leone. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti ricevere una proposta intrigante, forse un amico diventerà più importante. Chi è impegnato a superare una piccola difficoltà personale o vuole chiarire con qualcuno, avrà buone chance di successo. Stelle interessanti per quel che riguarda le questioni di lavoro e di famiglia.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox problemi sul lavoro per la Vergine. Già da venerdì avvertite un po’ di preoccupazione: nei prossimi giorni ci saranno tanti discorsi da affrontare, anche per quanto riguarda il lavoro. Non vi fermate mai, neanche durante le vacanze: vi piace ragionare, impegnarvi. Mercurio nel segno vi dona capacità di avere un buon rapporto con gli altri, di mettervi in gioco in maniera positiva.

Lavoro, il punto sulla Bilancia

Per la Bilancia sono in arrivo ostacoli da superare. Giorno dopo giorno state recuperando un po’ di tranquillità: ragionare costantemente sulle complicazioni della vita e sulle problematiche irrisolte è controproducente. Di tanto in tanto fa bene anche un po’ di superficialità: in questo modo potete iniziare in maniera più favorevole al futuro. Giove contrario ostacola le alleanze e gli accordi.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Stando all’oroscopo domani di Paolo Fox sarà unfine settimana interessante per lo Scorpione. Ricaricatevi un po’ in vista di due giornate con la Luna favorevole. La prossima settimana porterà delle risorse. Cercate di stare un po’ attenti al denaro: alcune spese possono pesare eccessivamente.

