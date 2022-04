Oroscopo domani 21 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 21 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di domani, giovedì 21 aprile, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Gemelli c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox in amore si accenderà la passione dell’Ariete. Le storie che nasceranno in questo periodo possono regalare grandi emozioni, soprattutto a chi è single da tanto tempo. I nati sotto il segno del Toro potrebbero scontrarsi con il partner: tenete a bada le polemiche e attenzione a non usare con qualche parola di troppo di cui potreste pentirvi. Il segno dei Gemelli inizia una nuova fase di recupero in amore. La luna è favorevole e porta a spingere il tasto dell’acceleratore.

Oroscopo domani, lavoro:

L’Ariete, secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, è molto dedito al lavoro: quello che avete fatto fino a oggi sarà utile per raggiungere traguardi sempre più alti. Il Toro è particolarmente nervoso, anche in ufficio: evitate polemiche inutili con i colleghi per non rischiare di rovinare rapporti importanti. Grandi traguardi per i Gemelli. Prima di accettare le nuove proposte, però, valutate bene i pro e i contro.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, le stelle inviteranno l’Ariete a fermarsi un attimo per fare mente locale tra le tante cose cui deve pensare: purtroppo, però, fate un po’ fatica a concentrarvi. Il Toro ritrova l’ottimismo che è mancato negli ultimi tempi. Nelle settimane passate vi siete affaticati nel supportare una persona cara oppure siete stati in ansia per qualcuno: adesso dovete cercare di ricaricare le batterie. Con la Luna in opposizione per i Gemelli è meglio stare alla larga dalle situazioni stressanti: a maggio ritroverete più energia e lucidità.

