Oroscopo domani 21 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 21 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per la giornata di domani, giovedì 21 aprile, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani, i nati sotto il segno della Bilancia dovrebbero agire con calma in amore se non vogliono correre il rischio di litigare. Sintonia con Leone e Sagittario. Lo Scorpione rischia di perdere le staffe in amore: cercare di stare calmi ed evitate di rispondere alle provocazioni. Domani il Sagittario ha la Luna favorevole che spinge a recuperare sotto diversi punti di vista, soprattutto negli affetti tra amore e amicizia.

Oroscopo domani, lavoro: tensioni per lo Scorpione

Sul lavoro per la Bilancia, secondo l’oroscopo domani, c’è qualche piccolo intoppo dal punto di vista legale ma niente di irrisolvibile. Qualche tensione anche sul lavoro per i nati sotto il segno dello Scorpione, ma non vi mancano creatività e idee interessanti. Belle opportunità in arrivo per il Sagittario: dal prossimo mese molte cose belle succederanno…

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

La Bilancia deve decidersi a chiudere le situazioni inutili: Sarà importante arrivare a maggio con un carico meno pesante, sia mentale che fisico. I nati sotto il segno dello Scorpione, invece, devono stare attenti allo stress. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox per il Sagittario sarà una giornata in cui potreste sentire il bisogno di fermarvi a riflettere un po’. Ciò che conta sarà non lasciarsi sopraffare dallo scoraggiamento.

