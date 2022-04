Oroscopo domani 21 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e…

Oroscopo domani 21 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, giovedì 21 aprile, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, in amore la giornata del Cancro potrà avere una svolta che cambierà i piani. Nei prossimi giorni ci saranno scelte importanti da fare. Il Leone, molto preso dalle questioni lavorative, tende a trascurare l’amore. C’è ancora un po’ di confusione, soprattutto nei rapporti con il partner. In amore la Vergine è pronta a rimettersi in gioco: a volte siete un po’ restii a lasciarvi andare e fare il primo passo rischiando di perdere delle belle occasioni. Datevi da fare, invece!

Oroscopo domani, lavoro: giornate pesanti per il Leone

Per i nati sotto il segno del Cancro anche nel lavoro ci saranno dei cambiamenti per cui sarà necessario uno sforzo per accettarli. Giornate pesanti sul lavoro per i nati sotto il segno del Leone: siate cauti anche se c’è una bella notizia dietro l’angolo. Secondo l’oroscopo domani, la Vergine deve evitare discussioni inutili sul lavoro e non prendere decisioni affrettate.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Periodo particolare per la salute dei nati sotto il segno del Cancro: è possibile cominciare a ricostruire una propria identità personale, quell’equilibrio interiore che è venuto a mancare nei mesi passati. È il primo passo per cominciare a stare bene. Secondo l’oroscopo domani, il Leone deve cercare di rilassarsi e di non stressarti troppo, ma Luna porta nuova energia. Domani si preannunci una giornata piuttosto faticosa per i nati sotto il segno della Vergine. Da venerdì in poi riuscirete a recuperare, da tutti i punti di vista.

