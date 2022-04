Oroscopo domani 21 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e salute

Oroscopo domani 21 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di domani, giovedì 21 aprile, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 21 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo domani, il Capricorno non deve dare troppo credito alla sensazione di inadeguatezza che la Luna trasmette. Trovate un nuovo modo per accostarvi all’amore: fidatevi del vostro istinto. Gli amori dell’Acquario che nascono adesso possono essere portati avuti con successo nel futuro. Le relazioni già esistenti riceveranno una spinta in avanti. I Pesci potranno gestire le questioni di cuore con maggiore serenità grazie alla forza di Venere nel segno. Per le coppie è arrivato il momento di programmare un futuro importante. Attenzione alle parole e agli atteggiamenti.

Oroscopo domani 21 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e…

Oroscopo domani, lavoro:

Sul lavoro il Capricorno deve affrontare con prudenza le questioni economiche. Se ci sono vertenze da chiarire, non rimandate. Anche dal momento attuale può arrivare qualche bella notizia per l’Acquario: datevi da fare ma trovate anche il tempo per staccare e farvi venie qualche buna idea da sfruttare a maggio. Il cielo dei Pesci richiede, soprattutto sul lavoro, una buona dose di diplomazia e riflessione. Se è necessario affrontare un collega, ma mantenete la calma.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, non deve eccedere con l’alimentazione. Potete affrontare le ansie con untano stile di vita sano. I nati sotto il segno dell’Acquario devono evitare ogni tipo di eccesso. I vecchi malanni possono essere debellati. I Pesci soffrono un po’ di agitazione, che causa spesso malinconia. Lasciate scivolare questa settimana senza esagerare con gli sforzi.

Oroscopo domani 21 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA