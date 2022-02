Oroscopo domani 21 febbraio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Amore e salute

Oroscopo domani 21 febbraio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa riserva la giornata di domani, domenica 21 febbraio, ai nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro, dei Gemelli e del Cancro? Chi vivrà una giornata serena sia nella sfera sentimentale che professionale? Come sempre tornano i consigli di Paolo Fox che, attraverso il settimanale “DiPiù Tv” e l’appuntamento quotidiano con “I fatti vostri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio i prossimi giorni. Andiamo, dunque, a scoprire le previsioni dell’oroscopo domani per l’amore, il lavoro e la salute per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro?

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, i nati sotto il segno dell’Ariete devono parlare con sincerità a chi sta a loro fianco, per evitare inutile dispute durante questi giorni di riposo, in cui potreste trascorrere momenti più sereni con il vostro partner. Il cielo di questo periodo consente al Toro di fare progetti in vista del futuro, anche sul piano sentimentale. È un weekend di recupero in amore per i Gemelli: potreste fare colpo su qualcuno oppure raggiungere un obiettivo. Non sono giorni tranquilli dal punto di vista sentimentale per i nati sotto il segno del Cancro, attenzione ai conflitti nei rapporti interpersonali.

Oroscopo domani, lavoro: Gemelli bilancio positivo

Nel lavoro i nati sotto il segno dell’Ariete, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, sono influenzati da Venere e Marte ancora un po’ strani, ma quando il Sole entrerà nel vostro segno andrà molto meglio: risolverete problemi pratici e avrete nuove opportunità. In questa settimana si è mosso ben poco per i nati sotto il segno del Toro: calibrare le spese, gli ultimi mesi sono stati un po’ pesanti dal punto di vista economico. Per i Gemelli è stata una settimana intensa, che però vi ha trovato vincitori. È solo l’inizio: con le stelle di marzo andrà meglio e avrete voglia di rimettervi in gioco. Qualcosa di bello è in arrivo per il Cancro: dovete solo avere la pazienza di aspettare.

Oroscopo domani, salute: il punto su Toro, Cancro, Ariete, Gemelli

Come sarà la salute per i nati sotto il segno dell’Ariete? Secondo l’oroscopo domani, c’è un lieve calo di energia e con l’opposizione lunare è meglio non mettere carne a cuocere. Siete anche molto agitati. Il Toro risente mentalmente e fisicamente dell’ultimo periodo: cercate di staccare la spina e di non pensare troppo al lavoro e alle spese. Le stelle stanno per cambiare per i Gemelli e potrete guardare a nuovi orizzonti con più serenità ed entusiasmo: anche il vostro umore e benessere saranno influenzati. Il Cancro è un segno lunare e spesso definito volubile, ma voi anche nel buio sapete dove guardare e che dopo la notte arriverà il giorno, quindi nuove occasioni.



