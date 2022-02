Oroscopo domani 21 febbraio 2022: sagittario, capricorno, acquario, pesci/ Amore…

Oroscopo domani 21 febbraio 2022: sagittario, capricorno, acquario, pesci

Cosa devono aspettarsi i nati sotto il segno del sagittario, capricorno, acquario e pesci per la giornata di domani, lunedì 21 febbraio, secondo le stelle? Come sempre, in nostro aiuto, arriva Paolo Fox che svela l’andamento del cielo sia attraverso l’App Astri di Paolo Fox che sulle pagine del settimanale DiPiùTv.

Amore, lavoro e salute sono influenzati dalle stelle, ma quali segni, tra quelli suddetti, godranno di una giornata favorevole in studi i settori? Chi, invece, dovrà affrontare fulmini e saette provando a mantenere la calma? Andiamo a scoprire tutte le previsioni dell’oroscopo domani segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra sagittario, capricorno, acquario, pesci

Giornata di nuove conoscenze per i nati sotto il segno del sagittario secondo le previsioni dell’oroscopo domani. Solo dal mese prossimo l’amore tornerà a sorridere, ma in questo periodo aprite i vostri orizzonti e godetevi i nuovi incontri dai quali potrebbe nascere qualcosa d’interessante. Preoccupazioni e pensieri per il nato sotto il segno del capricorno che, in amore, potrebbe diventare ancora più cupo e chiudere le porte al resto del mondo. L’errore da evitare è escludere dai propri pensieri il partner. Cercate di condividere con la persona che avete accanto ogni tipo di preoccupazione.

Amore libero per i nati sotto il segno dell’acquario? Segno amante della propria libertà, ama sentirla anche in amore e non sentirsi intrappolato in rapporti difficili. Sono giorni d’attesa, tuttavia, per i nati del segno in vista di un marzo che dovrebbe regalarvi nuovi e piacevoli incontri. Grandi progetti in amore per i pesci che hanno una storia importante. Il cielo è favorevole per chi vuole un figlio nell’immediato o pensa di averne in futuro.

Oroscopo domani, lavoro: capricorno in ansia

Situazione in miglioramento sul lavoro per le previsioni dell’oroscopo domani per il sagittario. L’obiettivo, tuttavia, sarà quello di mantenere la calma, non essere precipitosi e aspettare il momento giusto per far partire nuovi progetti. Qualche piccolo problema lavorativo o economico potrebbe caratterizzare la giornata del capricorno. Esattamente come in amore, anche sul lavoro, cercate di parlare con chiarezza senza rimuginare sulle situazioni.

Situazione decisamente più favorevole rispetto all’amore quella lavorativa per l’acquario. Nelle prossime settimane arriveranno riconoscimenti e importanti successi personali. I pesci dovranno giocare bene le chance per avere maggiore fortuna in futuro. In generale, è un periodo lavorativamente positivo.

Oroscopo domani, salute: il punto su sagittario, capricorno, acquario, pesci

Giornata un po’ stressante per i nati sotto il segno del sagittario per l’oroscopo domani. Attenzione ai vostri punti deboli che restano gambe e piedi. E’ consigliabile una maggiore cura. Salute in miglioramento per il capricorno che resta comunque sotto pressione. Attenzione sempre all’alimentazione che dovreste curare con più cura.

Occhio al benessere fisico per i nati sotto il segno dell’acquario. Cominciate a praticare qualche attività e fate particolare attenzione alla schiena che rappresenta uno dei vostri punti deboli. Ancora stress e tensione per i pesci alle prese con un periodo molto intenso. Attenzione a non chiedere troppo dal vostro fisico: cercate di riposare un po’ di più.



