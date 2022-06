Oroscopo domani 21 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 21 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 21 giugno 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

I nati Bilancia che hanno vissuto una crisi ad aprile ora possono recuperare, con la stessa persona oppure guardandosi intorno. I legami di vecchia data sono in netto recupero.

Amore, il punto sullo Scorpione

Per i nati Scorpione Venere non è più in opposizione, però bisogna capire cosa è nato nelle prime settimane di questo mese perché se c’è stato un contrato potrebbe tornare protagonista. Le nuove storie vanno vissute con fiducia.

Amore, il punto sul Sagittario

Se il Sagittario ha fatto confusione in amore è il momento di mettere tutto in chiaro. L’opposizione di Venere non segna per forza una crisi, ma potrebbe generare qualche problema anche nelle coppie di vecchia data.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia con Giove in opposizione

Secondo l’oroscopo domani, nulla potrà opporsi in modo significativo alle intenzioni e alle ambizioni dei nati sotto il segno della Bilancia. Attenzione, però, che Giove è in opposizione: non fate il passo più lungo della gamba.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

La giornata di domani, martedì 21 giugno, sarà interessante per lo Scorpione se dovete presentare un progetto. La situazione economica è sottotono per colpa di Saturno contrario.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Per il Sagittario è il momento di cercare nuove collaborazioni. Affrontate con interesse progetti e programmi, che magari partiranno a rallentatore, ma che alla fine daranno successo.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per la Bilancia la parte centrale della settimana risulta essere sottotono: evitate sforzi martedì, mercoledì e giovedì. Ogni tanto torna una lieve indecisione o malinconia.

Salute, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione ha bisogno di ritagliarsi un piccolo spazio tutto per sé, lontano da conflitti e situazioni che possono creare qualche disagio.

Salute, il punto sul Sagittario

La posizione di Giove non può che portare serenità ai nati sotto il segno del Sagittario. State vivendo un momento di benessere ritrovato non solo a livello fisico ma anche psicologico.











