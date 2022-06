Oroscopo domani 21 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 21 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine

Per la giornata di domani, martedì 21 giugno 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, il Cancro sta vivendo una fase particolare. La settimana premia i sentimenti stabili, da questo punto di vista vorrete avere maggiore garanzie. Per qualcuno è tempo di pensare alla realizzazione di un progetto di coppia.

Amore, il punto sul Leone

Il segno zodiacale del Leone ha ancora tanti pianeti dalla sua parte. Le prossime settimane possono essere utili per cercare di colmare qualche lucano o frattura apertasi nel passato.

Amore, il punto sulla Vergine

Per la Vergine il Sole è nuovamente favorevole a partire dalla giornata di domani, martedì 21 giugno. Questo è un periodo che permette riavvicinamenti.

Oroscopo domani, lavoro: il Cancro fa fatica ad ingranare

Da qualche tempo sul lavoro il Cancro si sente un po’ dimenticato, se lavorare con altra gente sarò un po’ difficile ingranare. Questioni legali o burocratiche dovranno essere risolte al più presto.

Lavoro, il punto sul Leone

Non saranno pochi i Leone che da qui ad un anno realizzeranno le proprie ambizioni. Bisogna agire con metodo e razionalità, sopratutto non abbiate paura dei cambiamenti.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Da qualche tempo i nati sotto il segno della Vergine si ritrovano a fare tante cose da soli. Trattative e contratti giocheranno un ruolo importante. Luna favorevole il 24 e il 25 giugno.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

I nati sotto il segno del Cancro risentono di qualche fastidio. non prendete tutto di petto e rilassatevi. Come sempre il punto debole è lo stomaco.

Salute, il punto sul Leone

Settimana di recupero per il Leone, molto interessanti le giornate di martedì e mercoledì anche per iniziare qualcosa che aiuti a stare meglio.

Salute, il punto sulla Vergine

Per quanto riguarda la salute, la Vergine deve cercare di rilassare la mente e il fisico. Non esagerate con gli sforzi.











