Oroscopo domani 21 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 21 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 21 giugno 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 21 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Venere in questo momento è neutrale per i nati sotto il segno del Capricorno, ma le storie d’amore nate nel corso degli ultimi mesi vanno avanti. Se siete single non disperate.

Oroscopo domani 21 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e lavoro

Amore, il punto sull’Acquario

Secondo l’oroscopo domani, le stelle sono complici dei sentimenti dell’Acquario che non si accontenta della solita minestra riscaldata. Avete bisogno di nuove emozioni!

Amore, il punto sui Pesci

In questi giorni i Pesci vogliono avere delle rassicurazioni. Non è un periodo no, ma siete un po’ scontenti e questo pesa anche in amore. Non è il momento di giocare con i sentimenti.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno un po’ insicuri

Se i nati del Capricorno non si sentono perfettamente sicuri, adesso è meglio non prendere decisioni importanti e aspettare.

Oroscopo domani 21 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e…

Lavoro, il punto sull’Acquario

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, l’Acquario deve iniziare a pensare al futuro, anche all’autunno. Avete delle buone idee, ma non sempre i colleghi sono pronti a collaborare.

Lavoro, il punto sui Pesci

I Pesci, rispetto all’inizio dell’anno, hanno una marcia in più. La Luna nel segno da lunedì può portare vantaggi e situazioni più facili da gestire.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Martedì e mercoledì sono giornate da prendere con le pinze per i nati sotto il segno del Capricorno: vietato strafare. Un buon recupero da venerdì 24 giugno.

Salute, il punto sull’Acquario

Per l’Acquario le stelle di metà settimana sono le migliori dal punto di vista fisico. Verso venerdì e sabato, invece, meglio non strapazzarsi troppo.

Salute, il punto sui Pesci

In questi giorni i Pesci sono un po’ provati dal punto di vista fisico. Cercate di non somatizzare qualche agitazione che arriva dall’esterno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA