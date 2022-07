Oroscopo domani 21 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 21 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Ora che la stagione televisiva si è conclusa il celebre astrologo Paolo Fox condivide, attraverso la sua app “Astri”, previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, giovedì 21 luglio 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

In questo momento i nati sotto il segno dell’Ariete potrebbero essere un po’ risentiti in amore, pertanto cercate di non alimentare inutili polemiche.

Amore, il punto sul Toro

Il quadro astrale aiuta i nati sotto il segno del Toro a capire meglio cosa c’è che non va in amore. Non avete più intenzione di vivere situazioni a metà: fate sentire la vostra voce.

Amore, il punto sul Gemelli

Tra sabato e domenica i Gemelli potranno vivere al meglio i sentimenti e le nuove relazioni. Avete un discreto fascino e sapete come attirare le attenzioni degli altri.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete, pazienza fino a metà mese

Sul lavoro i nati sotto il segno dell’Ariete hanno voglia di mettersi in gioco: da qui ai prossimi mesi avrete più di una possibilità.

Lavoro, il punto sul Toro

Secondo l’oroscopo domani, la Luna transita nel segno del Toro e arriva quindi una fase di successo personale. Le uniche preoccupazioni sono a livello economico.

Lavoro, il punto sul Gemelli

I Gemelli possono rifarsi con il lavoro: siete in attesa di un nuovo incarico, oppure sperate di risolvere un problema. Giove è favorevole e quindi anche le questioni legali entro la fine dell’anno potranno essere risolte.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

L’Ariete è stato un po’ remissivo nella prima parte del 2022 e anche sfiduciato, adesso però le cose cambiano e ritrovate un po’ di ottimismo, ma anche di grinta e di azione.

Salute, il punto sul Toro

Cosa dicono le stelle per quanto riguarda la salute del Toro? Il caldo sta mettendo tutti a dura prova, cercate di fare lo stretto indispensabile

Salute, il punto sul Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli risentono di una certa stanchezza. Evitate persone che invece di aiutarvi continuano ad avere pretese nei vostri confronti.

