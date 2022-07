Oroscopo domani 21 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 21 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 21 luglio 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani, per la Bilancia in amore potrebbero nascere dei piccolo malumori, cercate di lasciare correre. Recupero nei prossimi giorni.

Amore, il punto sullo Scorpione

In amore lo Scorpione non è molto sicuro di se stesso e i single sono diffidenti. Possono esserci dei piccoli contrasti nei rapporti con il segno zodiacale del Toro.

Amore, il punto sul Sagittario

Ultimamente il Sagittario è piuttosto nervoso in amore: il partner non riesce a capire quali sono le vostre reali esigenze. Cercate di parlarne.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia lontano da situazioni pesanti

Come procede il lavoro per la Bilancia? Non è il caso di farsi problemi per qualsiasi cosa. Cercate di stare alla larga da situazioni pesanti.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Nelle prossime 48 ore i nati sotto il segno dello Scorpione avranno delle belle idee sul lavoro: non abbiate paura e cercate di farle valere.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Tra i nati sotto il segno del Sagittario c’è chi ha ripreso un progetto all’inizio di maggio: anche se inizialmente sembrava tutto difficile, adesso la situazione è migliorata.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Finalmente il quadro astrale libera la Bilancia dalle tensioni accumulate nei primi tre giorni della settimana. Alcune persone del segno sono un po’ in pena da maggio e non sono state bene.

Salute, il punto sullo Scorpione

Secondo l’oroscopo domani, sarà una giornata un po’ stancante per lo Scorpione. Probabilmente le cose da fare sono troppe e tra giovedì e venerdì dovete sistemare diverse situazioni.

Salute, il punto sul Sagittario

C’è una bella dose di energia tra domani e venerdì per il Sagittario. Al contrario sabato e domenica saranno giornate un po’ più difficili.











