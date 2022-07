Oroscopo domani 21 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 21 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 21 luglio 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

In amore il segno del Capricorno si sente più leggero e pronto per affrontare delle sfide che nei mesi scorsi sembravano impensabili.

Amore, il punto sull’Acquario

Come procede l’amore per i nati sotto il segno dell’Acquario? Se di recente avere conosciuto una persona carina buttatevi e coltivate il rapporto.

Amore, il punto sui Pesci

Venere è molto interessante per i Pesci e quindi le questioni sentimentali tornano ad essere favorite. C’è chi troverà l’amore o starà meglio con il partner.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno in cerca di soluzioni

Sono due giornate importanti per il Capricorno quelle di giovedì e venerdì. Sarà anche necessario cercare una soluzione riguardante le questioni di lavoro che sono un po’ delicate.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Sul lavoro i nati sotto il segno dell’Acquario potrebbero notare dei rallentamenti nella giornata di domani, giovedì 21 luglio. Non irritatevi.

Lavoro, il punto sui Pesci

Per i Pesci c’è un po’ di confusione sul lavoro. Non preoccupatevi però perché ci sarà modo di recuperare e capire meglio tutto in futuro.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

C’è molta stanchezza per il Capricorno. Potreste cercare di ritagliarti un momento di relax nel corso del fine settimana. Il quadro astrale è migliore, ma c’è sempre un po’ di agitazione interiore.

Salute, il punto sull’Acquario

In questa fase c’è una grande confusione mentale per l’Acquario. Sarebbe meglio fare le cose con calma in queste 48 ore e magari anche rilassarsi un po’.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo domani, ci sono state troppe tensioni ultimamente per i nati sotto il segno dei Pesci e quindi sarebbe il caso di ritrovare un po’ di tranquillità.











