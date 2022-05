Oroscopo domani 21 maggi 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani 21 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di domani, sabato 21 maggio, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

I prossimi giorni non saranno tutti in discesa per i nati sotto il segno del Capricorno: in famiglia e nelle relazioni con gli altri ci sarà ancora qualche difficoltà da affrontare. Valutate per cosa vale davvero la pena discutere. Per l’Acquario si apre un fine settimana di emozioni, in cui potrete contare su un transito importante della Luna. Il weekend porterà qualche vantaggio: ci sono delle relazioni che tornano, di rivedere gente che nel passato avevate allontanato. Chi tra i nati sotto il segno dei Pesci ha la fortuna di avere il partner giusto al proprio fianco sta già ripartendo e può andare lontano. Novità per quanto riguarda i sentimenti e le emozioni: lasciatevi andare a qualcosa di bello.

Oroscopo domani, lavoro: giorni positivi per il Capricorno

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, sarà un fine settimana decisamente positivo per il Capricorno. Ora bisogna capire cosa accadrà nei prossimi giorni, ma dovreste ricevere notizie emozionati. Qualche obbligo professionale di troppo per i nati sotto il segno dell’Acquario, non dovete pretendere l’impossibile. Domani, sabato 21 maggio, Luna favorevole. Di recente per i Pesci ci sono state delle complicazioni e avete dovuto affrontare dei problemi, ma ora le cose vanno molto meglio. Potete contare su un oroscopo di forza: i prossimi due giorni potranno essere utili per realizzare qualcosa.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa dicono le stelle per quanto riguarda la salute del Capricorno? Può succedere di vivere delle settimane un po’ pesanti. Ora è importante eliminare ogni tensione e provare a vivere un po’ meglio. I nati sotto il segno del Capricorno possono finalmente contare su una buona condizione astrale: tra sabato e domenica tornerà la tranquillità nella vostra vita. L’Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è fortemente condizionato dagli impegni che ha dovuto affrontare con grande fatica. I nati sotto il segno dei Pesci si preparano a un fine settimana di recupero: Meglio fare solo lo stretto indispensabile.











