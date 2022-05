Oroscopo domani 21 maggio 2022: Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni per amore e lavoro

Oroscopo domani 21 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, sabato 21 maggio. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Gemelli c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, l’Ariete può contare su Luna, Giove e Venere in buon aspetto: organizzate qualcosa di piacevole con il partner o con la famiglia. Per i nati sotto il segno del Toro il fine settimana comporta qualche piccola disputa: potrebbe essere un problema di famiglia o un problema d’amore, ma l’importante è andare avanti. I nati sotto il segno dei Gemelli in questo fine settimana possono contare su Luna, Venere e Giove favorevoli. Molto interessante potrebbe essere il rapporto con il segno dell’Ariete e con il segno del Leone. I sentimenti vanno seguiti con attenzione.

Oroscopo domani, lavoro: il cielo sorride ai Gemelli

In questi giorni l’Ariete deve iniziare a pensare a quello che deve fare nella vita: coloro che hanno progetti importanti sanno già cosa fare e dove andare per farsi valere! Se ci sono delle questioni di lavoro irrisolte, il Toro deve parlarne con grande diplomazia. In questo momento dovete difendere le vostre priorità. Secondo l’oroscopo domani, fine settimana importante per i nati sotto il segno dei Gemelli: molti avranno voglia di rimettersi in gioco e di fare cose importanti. Il cielo permette molto.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

L’Ariete non deve rimanere nella solitudine dei propri pensieri: realizzate le vostre fantasie e coinvolgete i vostri amici. In questo fine settimana i nati sotto il segno del Toro devono evitare lo stress. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, è un periodo di maggiore tensione per i Gemelli. Le vie respiratorie posso essere un punto debole. Con Giove amico la situazione può solo migliorare.

