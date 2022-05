Oroscopo domani 21 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 21 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Vergine

Cosa riservono le stelle per la giornata di domani, sabato 21 maggio? Tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 21 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Situazione particolare in amore per i nati sotto il segno della Bilancia, soprattutto per quelle coppie che sono troppo lontane fisicamente o psicologicamente. Lo Scorpione sa bene cosa desidera e quale amore può essere importante. Venere rappresenta una forza in più: se nella prima parte dell’anno è nato un amore potete portarlo avanti con fiducia. In amore la situazione è in netto miglioramento per i nati sotto il segno del Sagittario: se c’è una persona che vi piace siete pronti a coinvolgerla.

Oroscopo domani 21 maggio 2022: Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni per amore e lavoro

Oroscopo domani, lavoro: nuovi progetti per il Sagittario

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, per i nati sotto il segno della Bilancia alcuni nodi stanno arrivando al pettine e presto si scioglieranno. In questo periodo avete tanta voglia di ottenere qualcosa in più. Nel weekend lo Scorpione avvertirà un po’ di rabbia, soprattutto se qualcosa non va, ma nel complesso il cielo è bello. Nuovi progetti in partenza per il Sagittario: avete vissuto male gli ultimi mesi e già dallo scorso anno state cercando un riscatto. Il momento è propizio, approfittatene!

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo domani, la Bilancia può finalmente lasciarsi andare ad un fine settimana più tranquillo, nonostante le tante opposizioni planetarie. Quando vivete dei contrasti e state male, è meglio analizzare tutto con calma. Nei prossimi giorni i nati sotto il segno dello Scorpione dovranno fare i conti con un umore un po’ ballerino a causa della Luna dissonante. Cercate di curare un po’ di più la forma fisica. I nati sotto il segno del Sagittario potranno contare, nel corso del weekend, su una grande forza: state attraversando una fase di recupero.

Oroscopo domani 20 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA