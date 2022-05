Oroscopo domani 21 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 21 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Per la giornata di domani, sabato 21 maggio, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Questo fine settimana sarà molto importante per il Cancro e andrà vissuto con serenità. Chi ha vissuto una storia d’amore complessa ora vorrebbe vivere solo rapporti part-time. Nei legami di lunga data è richiesta molta attenzione. Le relazioni del Leone che nascono in questo mese avranno grande sviluppo: se vi piace qualcuno lasciate da parte l’orgoglio, che potrebbe essere scambiato per freddezza. La Vergine deve avere più fiducia nei sentimenti: Venere opposta per il mese di aprile ha messo in discussione molte cose, magari ha raffreddato alcuni legami. Per chi è solo questa è una fase di recupero.

Oroscopo domani, lavoro: ripresa per il Leone

Per i nati sotto il segno del Cancro il weekend inizia in maniera un po’ pesante, ci sono molte riflessioni da fare che vi rendono un po’ nervosi. Ancora una volta la saggezza premia. La ripresa delle attività o un successo inatteso sono possibile con queste stelle per i nati sotto il segno del Leone. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, la Vergine deve recuperare la situazione economica, equilibrarla non sarà facile visto che Giove è stato opposto per mesi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Negli ultimi tempi il Cancro sta portando avanti una ricerca interiore o spirituale: probabilmente state cercando di capire perché alcune situazioni o persone non fanno più parte della vostra vita. Non pensateci troppo, cercate solo di ritrovare un buon equilibrio con voi stessi. Secondo l’oroscopo domani, i nati sotto il segno del Leone in questo weekend hanno bisogno di riposare. La Luna opposta genera un sentimento di disagio, cercate di non stancarvi troppo. Per i nati sotto il segno della Vergine è iniziata una fase di recupero che avrà seguito anche nei prossimi giorni.

