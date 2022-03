Oroscopo domani 21 marzo 2022/ Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo domani 21 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come sarà l’inizio della nuova settimana per tutti i segni zodiacali secondo l’Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di Lunedì 21 marzo 2022? Quali saranno i segni più fortunati o sfortunati della giornata? Cosa prevedono le stelle per i nati Ariete, Toro, Gemelli e Cancro?

Per i nati sotto il segno dell’Ariete secondo l’Oroscopo domani Paolo Fox la settimana si aprirà con molta più forza e vitalità grazie anche all’aiuto del Sole all’interno del Segno. Da domani in poi per questo segno zodiacale si aprirà un nuovo periodo molto interessante anche sul piano sentimentale.

I nati sotto il segno del Toro avranno due giorni un po’ confusi in cui, secondo l’astrologo, sarebbe meglio non agitare troppo le acque ed avere prudenza. Per questo segno l’astrologo prevede ancora alcuni dubi in amore a causa di Venere e Marte contrari.

Cosa prevede per la giornata di lunedì 21 marzo 2022 per i nati sotto il segno dei Gemelli? Secondo l’oroscopo domani per questo segno zodiacale inizierà a diminuire lo stress degli scorsi mesi complici anche Venere, Marte e Saturno in aspetto favorevole che gli forniranno una bella energia. Anche tutti i Cancro domani godranno di una probabile bella novità in amore grazie a Venere in una posizione non più dissonante. L’astrologo consiglia a tutti di sfruttare queste giornate per fare anche delle richieste sul lavoro.

