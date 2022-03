Oroscopo domani 21 marzo 2022/ Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo domani 21 marzo 2022, previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come sarà l’inizio della nuova settimana per tutti i segni zodiacali secondo l’Oroscopo domani di Paolo Fox per la giornata di Lunedì 21 marzo 2022? Quali saranno i segni più fortunati o sfortunati della giornata? Cosa prevedono le stelle per i nati Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Oroscopo domani di Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Sagittario e Capricorno?

Per i nati sotto il segno del Sagittario l’oroscopo domani di Paolo Fox prevede che potrebbero arrivare delle proposte interessanti sul fronte lavorativo. Secondo l’astrologo questo segno zodiacale a partire da maggio potrebbe ricevere molte belle emozioni e qualcosa di intrigante grazie anche alla presenza di Venere e Marte favorevoli.

I Capricorno invece saranno ancora afflitti da dubbi e preoccupazioni a causa di Urano che tormenterà questo segno fino al 26 marzo. Questo segno zodiacale potrebbe affrontare anche possibili discussioni relative a contratti, accordi e spese non preventivate. Amore favorevole però per questo segno grazie a Mercurio.

Acquario e Pesci, cosa prevede l’oroscopo domani 21 marzo?

Cosa prevede l’oroscopo domani di Paolo Fox per la giornata di lunedì 21 marzo 2022 per i nati sotto il segno dell’Acquario? Secondo l’astrologo nella giornata di lunedì questi segni dovranno fare i conti con la Luna in quadratura. Nel corso della giornata questo segno zodiacale potrebbe sentirsi molto stanco o con segni di nervosismo. Nonostante questi piccoli momenti questo segno zodiacale vive un momento di grande ripresa anche sul lato amoroso.

I nati sotto il segno dei Pesci dovranno sempre tenere a mente che i mesi di marzo e aprile sono mesi fondamentali per definire al meglio la propria situazione lavorativa e grazie alla protezione di Giove potrebbero sbloccarsi molte situazioni.











