Oroscopo domani 22 agosto 2022 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e lavoro

Cosa vi attende nella giornata di domani, lunedì 22 agosto per amore, lavoro e salute? Le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox attraverso la sua app Astri. Ecco come sarà la giornata che attende voi amici nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro, dei Gemelli e del Cancro.

Oroscopo domani, amore: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Nella giornata di domani, l’Ariete avrà voglia di recuperare il terreno perduto. In amore ci sarà un po’ di incertezza. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox la settimana si apre con il Sole nel segno della Vergine e questo può essere una buona notizia. In amore cercate di gestire le situazioni con tranquillità e non siate troppo esigenti con il vostro partner. In famiglia si respirerà una bella atmosfera. La vita di coppia procede a gonfe vele e sono dietro l’angolo emozioni in arrivo per i single. Degli incontri speciali sono in arrivo. Cercate di approfittarne.

Amore, il punto sul Toro

Tempo sereno in amore per il Toro. Tutto sembra procedere liscio senza particolari scossoni. All’inizio di agosto c’è stata una fase passionale ma è già tutto alle spalle.

Amore, il punto sul Gemelli

Settimana agitata per il Gemelli. Trascorse 48 ore ci sarà un netto recupero in amore. In questo momento siete arrabbiati con il vostro partner e non avete la giusta serenità. Cercate di rimanere lucidi e contate fino a dieci prima di parlare.

Amore, il punto sul Cancro

Periodo difficile in amore per il Cancro. State mettendo alla prova una persona, un rapporto con il tempo è diventato pieno di responsabilità. Qualcuno sta pensando di mettere su casa e di trasferirsi.

Oroscopo domani, lavoro: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Sul lavoro per l’Ariete sono in aumento le proposte lavorative. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox oltre a ricevere qualche chiamata importante potrete avviare un progetto importante in vista di settembre. Cercate di stare tranquilli e di ricaricare le energie. Tra venerdì e sabato potrete decidere di andare a fare shopping ma fate attenzione a non spendere troppo. Nell’ultimo periodo avete le mani bucate.

Lavoro, il punto sul Toro

La giornata di domani per il Toro sarà l’ideale per pensare al futuro e ai nuovi progetti. Il Sole ha iniziato un transito molto interessante, ma rimane qualche incertezza per quanto riguarda le finanze: il consiglio dell’Oroscopo domani di Paolo Fox è quello di risparmiare qualcosa. Lo stesso consiglio vale anche per chi ha dei soldi da parte: ogni investimento va ponderato bene.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, i Gemelli sono in attesa di risposte importanti sul lavoro. Le prossime 48 ore saranno difficili da gestire. In casi come questo è meglio evitare di premere sull’acceleratore: il consiglio è quello di aspettare mercoledì.

Lavoro, il punto sul Cancro

Momento di difficoltà per il Cancro. In questo momento c’è un po’ di confusione e, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, poche cose sono chiare. Fate attenzione alle finanze: potreste aver bisogno di soldi.











