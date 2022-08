Oroscopo domani 22 agosto 2022 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Amore e lavoro

Cosa vi attende nella giornata di domani, lunedì 22 agosto per amore e lavoro? L’oroscopo domani di Paolo Fox ha svelato le sue anticipazioni attraverso la sua app Astri. Ecco come sarà la giornata che attende voi amici nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani, amore: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno del Leone è arrivato il momento giusto per voltare pagina. In amore tornano protagonisti i vecchi sentimenti. Una fiamma del passato potrebbe tornare a bussare alla vostra porta. Coltivate le storie nate a luglio che sono molto importanti e potranno regalarvi forti emozioni nelle prossime settimane. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox il transito di Venere potrebbe aiutarvi a conoscere meglio una persona che vi piace. In amore qualcuno preferisce stare sulle sue, ma questa Venere favorevole è pronta a regalare belle emozioni. E non è tutto: tra giovedì e venerdì, infatti, la Luna rafforzerà la passione.

Amore, il punto sulla Vergine

Stress e nervosismo per la Vergine. Dovete muovervi con prudenza soprattutto in amore. Ci potrebbero essere pesanti discussioni con il vostro partner ma nei prossimi giorni le stelle vi spianeranno la strada.

Amore, il punto sulla Bilancia

Cielo importante in amore per la Bilancia. Venere è favorevole e vi regala incontri speciali, belle sensazioni. Sarete in grado anche di chiarire alcune questioni che non vanno bene. Le stelle sono dalla vostra parte, approfittate di questo momento per progettare qualcosa di importante.

Amore, il punto sullo Scorpione

Belle notizie in amore per lo Scorpione. In questo momento il cielo è sereno e a settembre lo sarà ancora di più. Tutto ciò che inizia in questo periodo è di buon auspicio per il futuro.

Oroscopo domani, lavoro: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Novità sul lavoro per l’Ariete. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, le novità potranno riguardare un trasferimento o un movimento nell’ambito del lavoro: ora non riuscite più a fare le cose di prima. Questo cambiamento potrebbe essere dettato dal destino o, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, da una vostra precisa scelta. Saturno opposto e vi invita a scelte diverse da quelle del passato sul lavoro: qualcuno ha già ricevuto delle proposte, ma è meglio mantenere la calma. Occupatevi bene delle finanze. Tra giovedì e venerdì potete darvi da fare: saranno le giornate più movimentate della settimana. Le migliori giornate di questa settimana sono quelle di mercoledì e giovedì con la Luna in Ariete.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Calo fisico per la Vergine. Lunedì e martedì saranno due giornate negative. Cercate di riposare di più e di evitare strapazzi. Magari sarebbe opportuno dedicarsi a qualche hobby rilassante.

Lavoro, il punto sulla Bilancia

La Bilancia potrà fare progetti importanti sul lavoro. Le stelle sono dalla vostra parte e dovrete approfittarne. Avete costantemente bisogno d’amore, vi piace tanto fare le cose in coppia. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox questo succede anche in ambito lavorativo, dove vi fa molto piacere avere un socio, un gruppo, persona che stimate. Solo così riuscite a portare avanti le vostre idee.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Cambiamenti sul lavoro in arrivo per lo Scorpione. Nel lavoro, secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, avete tanta voglia di cambiare ruolo, di creare un nuovo gruppo: a qualcuno avete già confessato questa idea e siete pronti a passare finalmente all’azione. Attenti alle persone ipocrite che fingeranno di appoggiarvi.











