Oroscopo domani 22 agosto 2022 Sagittario, Capricorno e Acquario/ Amore e lavoro

Cosa vi attende nella giornata di domani, lunedì 22 agosto per amore e lavoro? Arrivano le anticipazioni delle previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox attraverso la sua app Astri. Ecco come sarà la giornata che attende voi amici nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo domani, amore: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Venere favorevole per il Sagittario e secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox questo può regalarvi la liberazione a livello emotivo e sentimentale che attendete da tempo. A breve potrete gioire per la nascita di un amore importante. Cerca di farti consigliare da qualcuno che ne sa più di te e non peccare di arroganza.

Amore, il punto sul Capricorno

Amore in secondo piano per il Capricorno. Forse una storia non vi convince totalmente o forse non siete pronti a tutte queste responsabilità.

Amore, il punto sull’Acquario

Dopo un periodo confusionario, i sentimenti torneranno al centro della scena per l’Acquario. Venere sarà favorevole e voi dovrete approfittarne.

Amore, il punto sui Pesci

Crisi d’amore per i Pesci ma ora è possibile recuperare: settembre regalerà buone notizie in tal senso. È molto importante ritrovare fiducia negli altri. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox un tradimento ci ha messo KO ma potrete recuperare presto la fiducia nei sentimenti e nelle persone. Non guardate al passato con nostalgia ma cercate piuttosto di fare tesoro di quello che è successo per non ricadere negli stessi errori.

Oroscopo domani, lavoro: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Il Sagittario dovrà tenersi lontano dalle complicazioni per le prossime 48 ore. Fate attenzione, comunque, alle tensioni nascoste: c’è un po’ di nervosismo perché credete di essere vittime di un’ingiustizia, anche se in realtà non è così. Niente timore, comunque: da mercoledì, finalmente, si riparte. Sul lavoro è un momento di riflessione: tra lunedì e martedì è meglio non strafare, la stanchezza può farsi sentire e farvi perdere lucidità. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox belle sorprese in arrivo a metà settimana: dopo le difficoltà dell’ultimo periodo è possibile ripartire. Cercate di tenere i rapporti buoni con i vostri superiori. Nel fine settimana ci sarà la Luna in Gemelli tra la serata di sabato e tutta la giornata di domenica, quindi ne potrai approfittare.

Lavoro, il punto sul Capricorno

Il Capricorno riceverà una proposta di lavoro interessante. Mercoledì e giovedì saranno le giornate più pesanti della settimana: muovetevi con cautele, non fate le ore piccole ed evitate strapazzi.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Cambiamenti in arrivo per l’Acquario. Da ormai diversi mesi siete in attesa di una grande rivoluzione: avete voglia di libertà. La rivoluzione che cercate potrebbe essere nel modo di lavorare, oppure grazie ad una notizia inaspettata. In questo lavoro, secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, potreste essere costretti a lavorare di più: non fatelo per la gloria. Quando un progetto vi appassiona, infatti, non badate a spese: questo, però, alla lunga può essere un problema.

Lavoro, il punto sui Pesci

Nuove idee all’orizzonte per i Pesci. Qualcuno crede di poter fare molto nei prossimi mesi, altri si sentono totalmente scoraggiati. In ogni caso bisogna agire, fare qualcosa, andare avanti: solo così riuscirete a capire dove sarete in grado di arrivare con i vostri mezzi. Non sottovalutate le vostre potenzialità.











