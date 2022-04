Oroscopo domani 22 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e lavoro

Oroscopo domani 22 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Per la giornata di domani, venerdì 22 aprile, arrivano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Gemelli c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, l’Ariete ha bisogno di stare con le persone che ama e che lo amano. Non mancheranno le emozioni. Nei prossimi giorni il Toro deve evitare di cadere ancora nel tranello delle sterili polemiche in famiglia. Avete le spalle larghe e una maggiore capacità di contenere le vostre emozioni. Concentratevi prima su voi stessi e poi sul partner. Se i Gemelli stanno accanto ad una persona che amate che che negli ultimi tempi vi sta creando dei problemi, dovrete attendere un po’ prima di dare dei giudizi definitivi.

Oroscopo domani Paolo Fox, lavoro: discussioni per il Toro

Secondo l’oroscopo domani, l’Ariete è sempre più intenzionati a varare dei progetti importanti anche in vista di un’estate in cui sarà protagonista, già a partire dal mese di maggio. Non caricatevi di troppi impegni e rimandate a domani quegli incontri che sono motivo di forti pressioni. Sul lavoro per il Toro potrebbero nascere nuove discussioni o nuovi spunti di polemiche: mantenete i nervi saldi e agite con diplomazia. Nelle giornate di sabato e domenica la Luna sarà molto attiva nel segno dei Gemelli. Quindi ci sarà ancora qualcosa da rivedere ma dalla prossima settimana sarà possibile coltivare qualche ambizione in più.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

L’Ariete da una parte ha una grande grinta, dall’altra parte invece si sente un po’ stanco e spossato. Forse avete premuto un po’ troppo il piede sull’acceleratore e adesso avete esaurito la vostra carica di energie: curare di più la forma fisica e non strapazzatevi troppo. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, il Toro è un po’ sottotono: sta vivendo un momento di forte agitazione, provocato da questioni economiche e di lavoro. Anche se le prospettive per i Gemelli sono molto interessanti dal punto di vista astrologico, domani sarete un po’ nervosi e tesi.











