Oroscopo domani 22 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 21 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per la giornata di domani, venerdì 22 aprile, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri” e il settimanale DiPiù, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

In amore la Bilancia deve evitare discussioni futili che portano malumore. Potreste essere coinvolti in una nuova storia d’amore. Secondo l’oroscopo domani, lo Scorpione entro questa settimana potrà mettere a segno un bel colpo per quanto riguarda i sentimenti. Anche coloro che hanno sofferto per una separazione, adesso staranno decisamente meglio e ritroveranno il giusto spirito. Con Venere e Giove in aspetto negativo, il Sagittario si sente pronto a tagliare i rapporti superflui. Il mese di maggio potrebbe totalmente stravolgere la vostra vita mettendovi in condizione di cambiare gruppi di amici, se non partner.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia affaticata

La settimana è partita in maniera molto faticosa per la Bilancia. In questo momento non avete una grande voglia di combattere ma non volete rinunciare alle vostre ambizioni. Entro il 10 maggio arriverà un Giove opposto e quindi dovrete cercare di risolvere al più presto le questioni ancora aperte. In questi giorni è premiata la buona volontà dello Scorpione: favoriti i lavori autonomi. Di fronte a un progetto difficile il Sagittario potrebbe avere l’impulso di rinunciare: non dovete mollare, avete i requisiti per riuscire!

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, la Bilancia non deve agitarsi troppo. C’è una lenta ripresa anche dal punto di vista fisico. Lo Scorpione deve sfruttare la giornata di domani per recuperare le energie: nel fine settimana sarete assoluti protagonisti! Nei prossimi giorni i nati sotto il segno del Sagittario potranno contare sull’aspetto positivo di Venere: nuove energie in arrivo!

