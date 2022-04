Oroscopo domani 22 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 22 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, venerdì 22 aprile, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri” e il settimanale “DiPiù”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 21 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e salute

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Per il Cancro è arrivato il momento per affrontare i problemi in particolare se sono legati alla sfera sentimentale. Secondo l’oroscopo domani, la situazione in amore sta migliorando per il Leone: in questo periodo non dovrete aver paura di mettere in mostra i vostri sentimenti e senza farvi condizionare dagli eventi. La Vergine in amore è un po’ con la testa tra le nuvole, troppi problemi pratici a cui pensare. Attenzione a non trascurare troppo il partner!

Oroscopo domani 21 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani, lavoro: tensioni per il Leone

Secondo l’oroscopo domani, per i nati sotto il segno del Cancro possono cambiare le carte in tavola: sul lavoro dovete agire in fretta! Il Leone deve cercare di eliminare alcune tensioni che gli fanno perdere tempo sul lavoro. Per la Vergine dal prossimo mese Giove sarà molto positivo e consentirà di togliervi delle belle soddisfazioni. Cercate di mantenere i nervi saldi: dal prossimo mese molte delle ostilità finiamo grazie al supporto di Giove.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Periodo particolare per la salute del Cancro, secondo l’oroscopo domani: c’è ancora uno stato di agitazione e potrebbe ripresentarsi quella fase di malessere che ha caratterizzato i primi mesi dell’anno. Si tratta di una fase passeggera. Per il Leone, in vista del fine settimana, meglio non organizzare nulla di impegnativo, è meglio riposarsi. In questa seconda parte della settimana la Vergine è libera dall’opposizione di Mercurio, questo vi darà la possibilità di recuperare le energie.

Oroscopo domani 21 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA