Oroscopo domani 22 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 22 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di domani, venerdì 22 aprile, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri” e il settimanale DiPiù, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo domani, il Capricorno è un punto di riferimento per gli altri, ma spesso finite per dare troppo alle persone che vi circondano dimenticando voi stessi. In amore potrebbero riaffiorare vecchie tensioni con il partner. L’amore va bene per i nati sotto il segno dell’Acquario, soprattuto per le coppie più stabili e dove i sentimenti sono profondi e sinceri: che ne dite di un salto di qualità come matrimonio o figli? In questo momento i Pesci hanno una grande voglia di esplorare il futuro, soprattutto in amore. Le stelle favoriscono i cambiamenti e vi invitano a mettere da parte le delusioni del passato per vivere il presente.

Oroscopo domani, lavoro: Acquario in attesa di novità

Per il Capricorno è un periodo che richiede molta pazienza e molta lungimiranza. Nel lavoro rimandate le cose che non vi va di fare. Per l’Acquario, soprattutto sul lavoro, è stata una settimana un po’ pigra, servirebbero delle novità per scuotere la situazione. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, per i Pesci sul lavoro ci sarà modo di far valere il vostro talento e la vostra esperienza.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Per il Capricorno, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, è arrivato il momento di eliminare i rami secchi, ovvero tutte quelle cose che vi appesantiscono mentalmente e fisicamente. Lo stress e il nervosismo dell’Acquario potrebbero influenzare negativamente anche i rapporti personali: cercate di riposare per dare poi il giusto peso alle cose. I nati sotto il segno dei Pesci risentono di un po’ di tensione nervosa: sfruttare il weekend per staccare e riposare.

