Oroscopo domani 22 febbraio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Previsioni in amore

Oroscopo domani 22 febbraio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa riserva la giornata di domani, martedì 22 febbraio, ai nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro, dei Gemelli e del Cancro? Chi vivrà una giornata serena sia nella sfera sentimentale che professionale? Come sempre tornano i consigli di Laura Tuan che, attraverso il portale “IoDonna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio i prossimi giorni. Andiamo, dunque, a scoprire le previsioni dell’oroscopo domani per l’amore, il lavoro e la salute per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro?

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, per i nati sotto il segno dell’Ariete i sentimenti sono influenzati dalla Luna inquieta e misteriosa: qualche amicizia verrà messa in dubbio. Oggi il Toro si trova tra la Luna all’opposizione e Urano: occhio alla gelosia immotivata. Nella coppia non mancherà qualche discussione e malumore, ma l’intesa non è a rischio. Dal punto di vista dei sentimenti, i Gemelli dovranno affrontare qualche gelosia familiare. Il Cancro dovrà affrontare il lato più oscuro e fragile del partner: l’amore richiede emozioni, energia, tempo.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete e Cancro in difficoltà

I nati sotto il segno dell’Ariete, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, dovranno far fronte alle difficoltà economiche di qualche amico, ma anche le vostre finanze sono a secco: non si può elargire quello che non si ha. Saturno allo zenit, prende di più dai nati sotto il segno del Toro in ambito lavorativo. Inizio settimana impegnativo con il lavoro per i Gemelli, con alcune consegne particolarmente urgenti che non aspettano. I nati sotto il segno del Cancro sono rimasti indietro sul lavoro, tra un planning e l’altro: non prendetevela con chi si trova al vostro fianco.

Oroscopo domani, salute: il punto su Toro, Cancro, Ariete, Gemelli

Come sarà la salute per i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Secondo l’oroscopo domani, il sonno dell’Ariete è disturbato da sogni inquietanti. Il vostro umore è variabile. I nati sotto il segno del Toro devono stare attenti all’emicrania da tensione: i giorni di Carnevale sono una buona occasione per staccare un po’ e ricaricare le energie. I Gemelli devono affrontare molte prove, ma combattere riattiva le vostre energie. Il benessere non è al massimo per i nati sotto il segno del Cancro, che risentito delle difficoltà lavorative.



