Oroscopo domani 22 febbraio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore e salute

Cosa riserva la giornata di domani, martedì 22 febbraio, ai nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Chi vivrà una giornata serena sia nella sfera sentimentale che professionale? Come sempre tornano i consigli di Laura Tuan che, attraverso il portale “IoDonna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio i prossimi giorni. Andiamo, dunque, a scoprire le previsioni dell’oroscopo domani per l’amore, il lavoro e la salute per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, per i nati sotto il segno del Leone sarà una giornata all’insegna del litigio a causa della Luna, Urano, Mercurio e Saturno, tutti quanti contro di voi. In amore la Vergine deve fare i conti con Giove, fin troppo generoso, che potrebbe presentarvi anche più amori in una volta sola. Momenti pieni di passione in coppia per la Bilancia. Attenzione ai quei parenti che non riescono a non interferire nella vostra vita. La giornata di domani allo Scorpione sarà caratterizzata dalla presenza della Luna. Saturno vi invita non avere rimpianti vivendo intensamente il presente, anche in amore.

Oroscopo domani, lavoro: Leone nervoso

I nati sotto il segno del Leone, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, sono nervosi perché hanno la consapevolezza che nessuno dei propri programmi andrà in porto in tempi brevi. Ci vuole molta pazienza. Martedì è giorno di Marte, la Vergine deve lottare in ambito professionale: occorre una mente abbastanza elastica per adattarsi agli imprevedibili cambiamenti di situazione. I nati sotto il segno della Bilancia devono essere prudenti con gli investimenti. Cercate di non farvi travolgere dalla fretta per evitare errori macroscopici sul lavoro. La giornata di domani potrebbe essere fortunata per lo Scorpione: provate a giocarvela!

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come sarà la salute per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Secondo l’oroscopo domani, il Leone soffre di emicrania e anche i nervi sono messi a dura prova, a causa delle pressioni emotive e delle stelle ostili del momento. La Vergine è particolarmente tesa in questo periodo: correte troppo, dovete prendervi una pausa. La Bilancia fa tutto di corsa, anche a tavola: piano con le porzioni, mangiando in fretta rischiate un’indigestione. I nati sotto il segno dello Scorpione dormono male a causa di tensioni emotive non manifeste.



