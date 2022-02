Oroscopo domani 22 febbraio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani 22 febbraio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Cosa riserva la giornata di domani, martedì 22 febbraio, ai nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Chi vivrà una giornata serena sia nella sfera sentimentale che professionale e chi invece dovrà vedersela con un cielo sfavorevole? Come sempre tornano i consigli di Laura Tuan che, attraverso il portale “IoDonna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio i prossimi giorni. Andiamo, dunque, a scoprire le previsioni dell’oroscopo domani per l’amore, il lavoro e la salute per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, per i nati sotto il segno del Sagittario non mancano questioni familiari, che vi fanno stare male: parlare chiaro, fatelo per il vostro benessere. Il Capricorno deve selezionare le amicizie, conservando solo le più profonde e sincere. L’Acquario è appesantito dai ricordi delle relazioni passate, che condizionano il presente e impediscono di guardare al futuro. La Luna rende i Pesci più pigri e sognatori: anziché vivere in prima persona le vostre relazioni preferite fantasticare.

Oroscopo domani, lavoro: Pesci indaffarati

I nati sotto il segno del Sagittario, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, vivono un periodo turbolento sul lavoro: chi ha sbagliato un investimento deve rimboccarsi le maniche per trovare una soluzione. Non mancano gli impegni per Capricorno: Venere creativa, Marte battagliero e Plutone autoritario vin influenzeranno anche sul lavoro. Le frizioni planetarie interferiscono con il lavoro dell’Acquario: Urano è contro, Plutone vi lega al passato. I Pesci hanno molto da fare e con Giove nel segno si lavora il doppio

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come sarà la salute per i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Secondo l’oroscopo domani, il Sagittario dove preservare il fisico con un’alimentazione rustica e spartana, ma ricca di vitamine. Il Capricorno ha bisogno e voglia di svagarsi un po’: attendete il fine settimana con pazienza. L’Acquario vede tutto nero e fa fatica a rimettersi in gioco. In questo periodo non manca una certa irrequietezza nel dormire. I Pesci sono molto stanchi, risentono dei mille impegni lavorativi. Cercate di dormire il più possibile, per ricaricare le batterie.

