Oroscopo domani 22 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 22 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli

L’astrologo Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, mercoledì 22 giugno 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

In amore possibili cotte mozzafiato e colpi di fulmine per i nati sotto il segno dell’Ariete, dipende da quante gente frequentate. Da giovedì si apre una risorsa a livello astrologico con Venere amica.

Amore, il punto sul Toro

Per i nati sotto il segno del Toro è importante sanare le ferite degli inizi della primavera: adesso dovete ritrovare quell’intimità e quella serenità che è stata difficile da trovare. Le stelle promettono qualcosa di più.

Amore, il punto sul Gemelli

Questo cielo può portare ai nati sotto il segno dei Gemelli nuove amicizie e incontri: da adesso in poi sarà più facile gestire i rapporti. Non sottovalutate quel che capita da qui alla fine settimana, soprattutto se il cuore è solo da tempo.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete toccato dalla Luna

La Luna tocca il segno dell’Ariete. È una Luna intraprendente e vigorosa che vi chiede di non prendervela se un progetto è in ritardo. Non sempre gli altri hanno i vostri stessi tempi di azione.

Lavoro, il punto sul Toro

Nell’ambito del lavoro se qualcuno ha cercato di fermare il Toro ora dovrà ravvedersi. Ultimamente ci sono stati ritardi e polemiche che vi hanno impensierito.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Da giovedì Venere sarà interessante per i nati sotto il segno dei Gemelli e potreste anche concludere un buon affare. Via libera alle buone idee.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, mercoledì 22 giugno, la parte centrale della settimana sarà interessante per l’Ariete: nel cielo spicca la Luna che tocca il vostro segno.

Salute, il punto sul Toro

Il Sole ha iniziato un transito nuovo: inizia l’estate e per il Toro inizia una stagione di cambiamenti e revisioni.

Salute, il punto sul Gemelli

Per quanto riguarda la salute dei Gemelli la situazione sta migliorando. Da domenica 26 giugno, con la Luna nel segno, si troverà la quadratura del cerchio.











