Oroscopo domani 22 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 22 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, mercoledì 22 giugno 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per la Bilancia è il momento di ritrovare affetti veri, forse anche un po’ di intimità in coppia per vari motivi. Qualcuno sta aspettando una vostra risposta.

Amore, il punto sullo Scorpione

Ultimo giorno con Venere contraria per lo Scorpione. Nelle ultime quattro settimana i conflitti non sono stati pochi: sarete più comprensivi.

Amore, il punto sul Sagittario

Tanti dubbi in amore per il Sagittario: a volte Venere contraria può rappresentare semplicemente il fatto di amare una persona e di non poterla vedere quando e quanto si vorrebbe.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia favorita da Venere

Giovedì per la Bilancia inizia un ottimo transito di Venere: era ora, è da maggio che lottate contro i mulini a vento. Molte cose stanno cambiando in positivo.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione va verso una crescita importante grazie a Venere che sarà molto interessante da metà luglio. È tempo di ripensamenti ma in positivo.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Per il Sagittario è il momento di rimboccarsi le maniche, soprattutto per quanto riguarda il lavoro: dovete farvi valere per le cose che sapete fare meglio.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per i nati sotto il segno della Bilancia, il fatto che da giovedì Venere non sarà più contraria è veramente un elemento in più di forza. Anche se ci sono ancora tante preoccupazioni fuori e dentro di voi.

Salute, il punto sullo Scorpione

Questo cielo garantisce ai nati sotto il segno dello Scorpione un buon recupero psico-fisico. Nell’ultimo periodo vi siete sentiti spesso fuori gioco.

Salute, il punto sul Sagittario

Il Sagittario non deve sprecare energia in situazioni inutili. Cercate il contatto con la natura: per voi è un vero toccasana.











