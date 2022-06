Oroscopo domani 22 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Oroscopo domani 22 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, mercoledì 22 giugno 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, per i nati sotto il segno del Cancro adesso è più facile ritrovare un sentimento e la passione. Sabato sarà una giornata molto indicata per gli incontri.

Amore, il punto sul Leone

Il segno del Leone in amore ha iniziato un percorso che lo porterà lontano, dopo qualche titubanza si può avere di più. Domenica sarà una giornata molto intrigante sopratutto per le coppie.

Amore, il punto sulla Vergine

Venere è un po’ particolare per i nati sotto il segno della Vergine: coloro che sono soli o separati non devono ripensare al passato, ma andare avanti.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro meglio accordi che vertenze

Da giovedì Venere cambia segno e tra qualche settimana sarà nel segno del Cancro: osservate bene cosa succede nelle prossime quattro o cinque settimane. Per chi ha una visione del futuro ottimista è più facile agire.

Lavoro, il punto sul Leone

Da domani, mercoledì 22 giugno, Venere inizia un transito importante per il Leone, anche l’ultimo pianeta contrario diventa positivo. Se le stelle buone, bisogna agire.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine è molto importante tenersi lontano dalle provocazioni. In questo periodo siete molto concentrati sul lavoro.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, i nati sotto il segno del Cancro saranno un po’ pensierosi, ma non torneranno le insidie degli inizi di maggio in cui ci sono stai anche dei problemi di salute.

Salute, il punto sul Leone

Sono giorni di recupero per il Leone. Domani, mercoledì 22 giugno, è una buona giornata per iniziare un corso o qualcosa che vi aiuti a stare meglio.

Salute, il punto sulla Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine finalmente non c’è più quella Luna opposta che nel corso delle ultime 48 ore ha creato qualche disagio.











