Oroscopo domani 22 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni amore

Oroscopo domani 22 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, mercoledì 22 giugno 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 22 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

L’amore torna a essere complice nel corso delle prossime settimane per i nati sotto il segno del Capricorno. I sentimenti faranno la differenza.

Oroscopo domani 22 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Amore, il punto sull’Acquario

Venere torna in transito importante per i nati sotto il segno dell’Acquario, un transito che invita ad esplorare le relazioni e le situazioni nuove.

Amore, il punto sui Pesci

Per i Pesci arriva un momento in cui è necessario fare delle verifiche. In amore dovete capire con chi avete a che fare. In questi giorni il vostro cuore è un po’ ballerino.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno agitato per colpa di Giove

Per il Capricorno in questo momento è utile guardare al futuro con speranza, anche se Giove contro complica un po’ le cose e vi rende più agitati.

Oroscopo domani 22 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Lavoro, il punto sull’Acquario

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, i nati Acquario hanno voglia di liberarsi di qualche peso e di qualche tensione maturata nell’ultimo periodo.

Lavoro, il punto sui Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci il lavoro procede al meglio. Ci sono dei progetti interessanti per l’autunno, anche part.time.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno deve prendere con le pinze la giornata di domani, mercoledì 22 giugno. Da venerdì ci sarà un buon recupero, il fine settimana sarà dalla vostra parte.

Salute, il punto sull’Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario non devono trascurare la forma fisica. Soprattutto bisogna prendersi cura di denti e caviglie, da sempre i vostri punti deboli.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, dal punto di vista fisico i nati sotto il segno dei Pesci sono un po’ provati. Attenzione a non riversare sul fisico le agitazioni vissute all’esterno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA