Oroscopo domani 22 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e…

Oroscopo domani 15 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

L’astrologo Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, venerdì 15 luglio 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Molti Ariete potrebbero pensare di sposarsi, di convivere e di trovare l’anima gemella. Persino chi è rimasto solo avrà qualcosa di più. Puntate su queste giornate in arrivo: l’energia è pari al fascino.

Amore, il punto sul Toro

Se una storia non ha più senso il Toro potrebbe dire basta. Invece una storia ufficiosa potrebbe diventare ufficiale. L’amore può essere importante in queste periodo.

Amore, il punto sul Gemelli

Questo fine settimana può riportare l’amore per i nati sotto il segno dei Gemelli, Mercurio aiuta anche a fare nuove conoscenze. I viaggi possono essere molto interessanti.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete pronto per nuovi progetti

Da tempo l’Ariete sta cercando di recuperare consensi e forza. Il tuo cielo è sempre più energico anche in ambito lavorativo.

Lavoro, il punto sul Toro

I nati sotto il segno del Toro potrebbero dover affrontare qualche spesa di troppo per la casa e qualche intoppo se devono acquistare qualcosa.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Come precedono i Gemelli nella sfera lavorativa? È un momento di soluzioni: può arrivare un’occasione per chiudere un vecchio contenzioso.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Il Sole inizia un transito favorevole per i nati sotto il segno dell’Ariete: la forza e l’energia raddoppiano. Il fine settimana sarà migliore.

Salute, il punto sul Toro

Il segno del Toro è pronto a vivere un momento di grande forza. Il fine settimana vi renderà particolarmente vitali: passate il tempo con chi vi vuole bene

Salute, il punto sul Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli vogliono recuperare terreno: il vostro oroscopo è sollecitato molto bene.











