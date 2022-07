Oroscopo domani 22 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 22 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, venerdì 22 luglio 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 22 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

In amore è un momento particolare per nati sotto il segno della Bilancia, alcuni atteggiamenti sono più pesanti del previsto. Se c’è qualcosa da riparare bisogna parlare subito.

Oroscopo domani 22 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e…

Amore, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione ha bisogno di amore e quelli che non hanno la storia giusta la cercano. Attenzione ai tradimenti e alle situazioni che sembrano facili.

Amore, il punto sul Sagittario

Il fine settimana lascia spazio a qualche lontananza in amore per i nati sotto il segno del Sagittario. Se è una lontananza fisica si recupera senza grossi problemi, se invece ci sono stati dubbi pesanti siate cauti.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia, collaborazioni in revisione

Nell’ambito del lavoro per la Bilancia è importante la ricerca di un nuovo spazio e una nuova identità. Massima attenzione per le questioni legali.

Oroscopo domani 21 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Per i nati Scorpione domani, venerdì 22 luglio, sarà importante accettare le cose senza reagire in maniera esagerata. La Luna è opposta, sabato e domenica saranno giornate migliori.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Se il Sagittario ha vissuto un inizio di luglio faticoso non deve temere: Giove favorevole aiuterà anche nel 2023, potrebbero già arrivare indicazioni per il prossimo anno.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

I nati sotto il segno della Bilancia hanno bisogno di ritrovare serenità e ottimismo, una vacanza potrebbe essere un primo passo in questa direzione.

Salute, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione ha vissuto in grande stile questa settimana. Attenzione alla Luna opposta che domani, venerdì 22 luglio, potrebbe provocare qualche sbandamento.

Salute, il punto sul Sagittario

La salute del Sagittario è in netto recupero. Favorite le terapie estetiche. Un po’ di attenzione sabato e domenica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA