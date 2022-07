Oroscopo domani 22 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 29 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, venerdì 29 luglio 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 29 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Come procede l’amore per i nati sotto il segno del Cancro? Le coppie in crisi dall’inizio dell’anno prenderanno una decisione importante. Novità in arrivo per i single.

Oroscopo domani 29 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e…

Amore, il punto sul Leone

È un cielo importante per i nati sotto il segno del Leone che vogliono amare. Avrete molto fascino da giocare anche nel fine settimana. Prudenza con Scorpione e Toro.

Amore, il punto sulla Vergine

Se ci sono dei margini di recupero, i nati sotto il segno della Vergine potranno sfruttare l’ottimo aspetto dei pianeti che torna vantaggioso già a partire dal fine settimana.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro, cambiate gruppo?

Il Cancro vive un momento di grande stress sul lavoro, gli altri vi hanno scaricato addosso molte situazioni a cui fate fatica a tenere testa. Non escludete la possibilità di cambiare gruppo.

Oroscopo domani 28 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Lavoro, il punto sul Leone

I nati sotto il segno del Leone devono stare attenti sopratutto alle finanze. Queste giornate portano consiglio, siete corazzati da un Giove favorevole.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Come procede il lavoro per la Vergine? È possibile rinunciare a un incarico che porta solo stress o rimodulare la vostra partecipazione a un progetto.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Se c’è qualcosa che non va per i nati del Cancro lo stomaco ne risente subito, è il vostro punto debole. Da domenica inizierà una fase di recupero.

Salute, il punto sul Leone

In queste giornate ci sono molte cose da fare per i nati sotto il segno del Leone. Evitate situazioni stressanti e prendetevi cura di voi stessi.

Salute, il punto sulla Vergine

Le giornate del fine settimana saranno ideali, piacevoli e divertenti per i nati sotto il segno della Vergine.











© RIPRODUZIONE RISERVATA