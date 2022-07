Oroscopo domani 22 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 22 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, venerdì 22 luglio 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Per quanto riguarda le questioni d’amore i nati sotto il segno del Cancro sono premiati. È importante avere vicino una persona che vi sostiene e vi aiuta. Anche i cuori solitari ora cercano una nuova identità.

Amore, il punto sul Leone

In questo periodo i sentimenti sono molto importanti per il Leone. Se avete voglia di vivere un grande amore la fine di luglio e tutto il mese di agosto sono dalla vostra parte.

Amore, il punto sulla Vergine

Cautela in amore per i nati sotto il segno della Vergine. C’è stato un giugno un po’ pesante e persino le coppie che si vogliono bene si sono sentite un po’ lontane.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro attenzione alle spese

Il Cancro deve armarsi di pazienza. Per quanto riguarda il denaro le spese superano di gran lunga le entrate. La situazione planetaria vi invita a tirare fuori la vostra creatività.

Lavoro, il punto sul Leone

Il Leone deve amministrare con molta saggezza le questioni di tutti i giorni. In questo momento potete osare, ma non mancano i nemici. Riflettete prima di spendere soldi.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Tra sabato e domenica il segno della Vergine può prendersi una pausa di riflessione in attesa di una decisione importante da prendere.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

I nati sotto il segno del Cancro possono iniziare a fare qualcosa per se stessi: cercate di ritrovare un po’ di tranquillità a livelle spirituale seguendo percorsi di evoluzione interiore.

Salute, il punto sul Leone

Sabato e domenica saranno giornate molto interessanti per il segno del Leone. Da agosto avrete anche Venere nel segno.

Salute, il punto sulla Vergine

La Vergine ha una carica maggiore anche a livello fisico. Solo le questioni familiari creano un po’ di agitazione.











