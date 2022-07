Oroscopo domani 22 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 22 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, venerdì 22 luglio 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

I nati sotto il segno del Capricorno tendono a riversare sull’amore le fatiche del lavoro: attenzione con Ariete e Cancro, segni che in questo momento potrebbero non capirvi del tutto.

Amore, il punto sull’Acquario

Entro pochi giorni per i nati sotto il segno dell’Acquario finirà questo senso di tensione che state vivendo nei confronti dell’amore. Ultimamente ci sono state molte incomprensioni.

Amore, il punto sui Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci che hanno iniziato una nuova storia d’amore non devono fare paragoni con il passato. In questi giorni è difficile comprendervi.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno preoccupato

I Capricorno più preoccupati sono quelli che in tarda primavera hanno vissuto uno stop o un problema di lavoro e ora hanno tante responsabilità da non riuscire nemmeno a respirare.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Per l’Acquario in questo momento non è escluso che arrivi qualcosa di più, un’occasione per fare cose nuove e trovare nuovi spazi di libertà.

Lavoro, il punto sui Pesci

In questi giorni i Pesci possono chiarirsi le idee sulle prossime da fare sul lavoro ed eventualmente cambiare strada se quella su cui vi trovate non vi soddisfa più.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

I nati del Capricorno devono cercare la massima comprensione con le persone che vi circondano. In quesi giorni potete iniziare una cura per stare meglio.

Salute, il punto sull’Acquario

Nella giornata di domani, venerdì 22 luglio, l’Acquario deve evitare di fare cose azzardate. State insieme a gente simpatica e non fate le ore piccole.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, i nati sotto il segno dei Pesci non devono sottovalutare i fastidi alla gola, alle caviglie e ai piedi, da sempre il vostro punto debole.











