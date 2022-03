Oroscopo domani 22 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 22 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito online di “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, martedì 22 marzo. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Al risveglio l’Ariete risente dell’effetto retroattivo di Plutone in quadratura e sarà insofferente verso il partner. Ma grazie alla Luna, recuperate la calma lasciandovi alla spalle i motivi del contenzioso. Secondo l’oroscopo domani, per il Toro sarà coinvolgente il rapporto di coppia, complice la Luna all’opposizione, ingentilita dai trigoni di Giove e Mercurio. Bollori primaverili in prima linea per i Gemelli con Marte e Venere abbracciati in trigono e il Sole in sestile arietino in sestile al vostro segno. Il Cancro passa molto tempo lontano da casa per motivi di lavoro, fortunatamente l’assenza non pregiudica l’intesa di coppia.

Oroscopo domani, lavoro: Toro irritato

I nati sotto il segno dell’Ariete, secondo l’oroscopo domani, hanno qualche problema causato da un prestito concesso senza garanzie. Inutile piangere sul latte versato. Toro irritato da uno scambio d’opinione con un collega, ascoltate i consigli degli amici. Sul lavoro i Gemelli sono precisi, intransigenti e infaticabili: nervi saldi! La Luna regala benefici al Cancro con un bel trigono acquatico: una miniera di creatività e ispirazione

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno dell’Ariete: grande attività onirica, ascoltate cosa vi dicono i vostri sogni. La Luna piena ha indicato al Toro la via da seguire per lasciarvi alle spalle l’agitazione che vi attanaglia. L’esercizio fisico mattutino sveglia anche la mente dei nati sotto il segno dei Gemelli, iperattivi con un’overdose di adrenalina in circolo. Il Cancro pensa già alle vacanze estive, può essere una cura al senso di disagio che non vi lascia in pace.

