Oroscopo domani 22 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 22 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Anche per la giornata di domani, martedì 22 marzo, arrivano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che attraverso il sito ufficiale di “IoDonna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Il Leone, secondo l’oroscopo domani, vivrà ore pesanti in famiglia: le battutine lanciate a un famigliare, vi ritornano indietro con la forza di un boomerang. I nati sotto il segno della Vergine, incerti in amore, preferiscono non affrontare il discorso diretto. Bilancia: non prendetevela con il partner se non trovate le cose, quando siete assorbiti dai vostri pensieri diventate disordinati! In pole position l’amore per lo Scorpione: al partner pensate giorno e notte. Momenti indimenticabili anche con i figli.

Oroscopo domani, lavoro: tensioni per il Leone

Secondo l’oroscopo domani, tensioni ovunque per il Leone, sul lavoro e negli affari: procedete a sbalzi, prima entusiasti poi di colpo fiacchi, disorientando l’interlocutore. Prima di affrontare grosse spese, la Vergine deve consultarsi con il partner ben consigliato da Mercurio, ma reso fin troppo generoso da Giove. Ispirati dal doppio trigono di Venere e di Marte, i nati sotto il segno della Bilancia iniziano a lavorare sodo, facendo appello ai propri talenti creativi, con guadagni più che discreti garantiti dalla Luna, che consentono di fare programmi con una certa tranquillità. Sul lavoro i tempi saranno maturi solo tra un po’ per lo Scorpione: abbiate pazienza, è la vostra scommessa per un futuro migliore!

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Leone: pimpanti a inizio giornata, solleticati da Venere e Marte all’opposizione e dalla buona amicizia del Sole arietino in trigono al vostro segno, ma la Luna in quadratura vi porta l’umore sotto i tacchi. La Vergine ha bisogno di leggerezza e di colore: avete voglia di fare qualcosa di bello per voi stessi. Secondo l’oroscopo domani, la Bilancia si sveglia stonata e tale rimane fino a quando inizia il lavoro, trangugiando caffè o masticando nervosamente merendine. Di lì a poco il disagio e il mal di testa svaniranno. La tensione c’è per lo Scorpione, ma solo mattutina, vi svegliate male dopo una notte irrequieta, ma recuperate in fretta.











